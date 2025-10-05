Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship.

El concordiense Marcos Kremer se destacó con 17 tackles ante Sudáfrica y rompió el récord del Rugby Championship con 97, reafirmando su papel defensivo.

A pesar de la ajustada derrota de Los Pumas 29-27 ante Sudáfrica en Londres, Marcos Kremer destacó por su imparable entrega en la cancha. El tercera línea concordiense se consolidó una vez más como el pilar defensivo del equipo, siendo clave en la defensa y mostrando un carácter inquebrantable, incluso ante la adversidad del resultado final.

En el enfrentamiento contra los Springboks, Kremer alcanzó la impresionante cifra de 17 tackles, destacándose por su incansable trabajo en la zona de contacto y su capacidad para frenar a los poderosos atacantes rivales. Lo más relevante de su actuación fue que, con estos 17 tackles, terminó el Rugby Championship con 97 tackles, rompiendo así el récord absoluto de la historia del torneo.

Marcos Kremer, líder defensivo de Los Pumas y nuevo récord en el Rugby Championship

Embed Termina un nuevo VISA Macro Rugby Championship. ¡Gracias a todos por su apoyo incondicional! pic.twitter.com/lRJs37BU69 — Los Pumas (@lospumas) October 5, 2025

Este récord histórico superó los 86 tackles de Fraser McReight en la edición actual y los 85 de Harry Wilson en 2024. Sin embargo, Kremer no solo ha sido un pilar defensivo para Los Pumas, sino también un claro ejemplo de ética de trabajo, consistencia y compromiso, cualidades que lo han convertido en uno de los mejores jugadores del rugby mundial.

Además de su hazaña en el Rugby Championship, el concordiense dejó su huella en la Copa del Mundo de Rugby 2023, con 92 tackles realizados durante el torneo. Esta cifra no solo fue clave para las victorias de Los Pumas, sino que también lo coloca entre los jugadores más destacados en la historia de los mundiales.

Marcos Kremer ha demostrado que su valor no solo radica en los puntos, sino en su presencia en la cancha, su dedicación y la forma en que ha sabido imponerse en cada tackle. Su arduo trabajo y su liderazgo lo han convertido en un verdadero ícono del rugby argentino, ganándose un lugar en los corazones de los fanáticos y en los libros de historia del deporte.