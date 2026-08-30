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Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente en Avellanada y es puntero de la Zona A

Independiente perdió 3-0 ante el Lobo mendocino en el Libertadores de América y la hinchada explotó contra los jugadores y la dirigencia.

30 de agosto 2026 · 21:13hs
Gimnasia de Mendoza superó de visitante a Independiente. 

Gimnasia de Mendoza superó de visitante a Independiente. 

Gimnasia de Mendoza dio el golpe en Avellaneda y goleó 3-0 a Independiente por la séptima fecha del Torneo Clausura. Esteban Fernández abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Facundo Lencioni apareció en el complemento y marcó dos golazos para sentenciar una victoria contundente del conjunto mendocino.

Cómo quedaron Gimnasia de Mendoza e Independiente

Con este triunfo, el Lobo llegó a los 15 puntos y quedó como único puntero de la Zona A. Del otro lado, Independiente quedó con 10 unidades y volvió a recibir el reproche de sus hinchas, que expresaron su bronca contra los jugadores y la dirigencia durante la goleada.

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Independiente Gimnasia de Mendoza
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