Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente en Avellanada y es puntero de la Zona A

Independiente perdió 3-0 ante el Lobo mendocino en el Libertadores de América y la hinchada explotó contra los jugadores y la dirigencia.

Gimnasia de Mendoza dio el golpe en Avellaneda y goleó 3-0 a Independiente por la séptima fecha del Torneo Clausura. Esteban Fernández abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Facundo Lencioni apareció en el complemento y marcó dos golazos para sentenciar una victoria contundente del conjunto mendocino.

Cómo quedaron Gimnasia de Mendoza e Independiente

Con este triunfo, el Lobo llegó a los 15 puntos y quedó como único puntero de la Zona A. Del otro lado, Independiente quedó con 10 unidades y volvió a recibir el reproche de sus hinchas, que expresaron su bronca contra los jugadores y la dirigencia durante la goleada.