Marcelo Fuentes y un regreso soñado: "Ganamos una final y sentimos el desahogo"

El DT de Patronato Marcelo Fuentes destacó la entrega de sus jugadores, valoró la rápida respuesta del plantel y no ocultó la emoción por su regreso al club.

Patronato necesitaba una victoria y la encontró en una noche especial. El Rojinegro volvió a festejar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella al imponerse por 2 a 0 frente a Atlanta, en un resultado que permitió cortar una importante racha negativa y, al mismo tiempo, marcó el exitoso comienzo del quinto ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador de la institución entrerriana.

El regreso de Fuentes al banco de Patronato tuvo todos los condimentos. Hubo emoción, tensión, un equipo que debió trabajar para superar a un rival exigente y, finalmente, el esperado desahogo de una victoria que puede resultar fundamental para el futuro inmediato del conjunto paranaense en la Primera Nacional.

Luego del encuentro, el entrenador dialogó con la prensa presente y realizó un análisis de lo ocurrido en el campo de juego. Fuentes consideró que Atlanta logró complicar a Patronato durante algunos pasajes del primer tiempo, principalmente a partir de un juego directo, aunque destacó la capacidad de reacción de su equipo.

“El primer tiempo, por ahí con juego directo, nos complicaron, pero después volvimos a dominar. El equipo no se desordenó y entraron muy bien los cambios”, analizó el técnico sobre el desarrollo del partido.

Para Fuentes, uno de los aspectos más importantes de la noche fue la respuesta que tuvo el plantel, teniendo en cuenta que contó con pocos días de trabajo desde su llegada para preparar el compromiso. Sin embargo, el entrenador entendió que los futbolistas lograron interpretar rápidamente la idea planteada para afrontar un partido que tenía un valor especial por el contexto que atravesaba Patronato.

“Todos hicieron lo que habíamos hablado que había que hacer y cuando eso sucede se achica el margen de error. Hoy podemos estar disfrutando de que ganamos una final, nada más que eso”, expresó.

La palabra “final” no fue casual. Patronato afrontaba el compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres y recuperar confianza después de una serie de resultados adversos. Por eso, Fuentes eligió poner en perspectiva el triunfo y remarcó que, si bien la victoria genera alegría, el camino todavía es largo.

“Hoy es la felicidad de sentir el desahogo. Pudimos arrancar el primer partido juntos sumando tres puntos que son importantes”, afirmó el entrenador.

El mérito, para los jugadores

Uno de los puntos sobre los que Fuentes insistió durante su contacto con la prensa fue el reconocimiento hacia los futbolistas. El DT dejó en claro que no pretende adjudicarse el mérito del triunfo y recordó que se trata del mismo plantel que venía trabajando antes de su llegada.

En ese sentido, destacó que su objetivo será potenciar las virtudes que ya existían dentro del grupo y tratar de mejorar aquellos aspectos que el equipo necesita corregir.

“Son los mismos jugadores. El mérito es total y absolutamente de ellos, porque yo lo único que hice fue hablar, ver alguna particularidad”, sostuvo.

El entrenador también aseguró que volvió a encontrarse con rendimientos individuales que considera importantes. Incluso, proyectó que algunos de los actuales integrantes del plantel podrían convertirse en el futuro en jugadores con posibilidades de ser transferidos, algo que también podría resultar significativo para el crecimiento de la institución.

La victoria ante Atlanta, entonces, no solamente significó tres puntos. Para Fuentes, también representó una muestra de las posibilidades que tiene el grupo si logra encontrar regularidad y confianza en las próximas fechas.

Marcelo Fuentes y un vínculo especial con Patronato

El partido frente a Atlanta también tuvo una fuerte carga emocional para el flamante entrenador. Marcelo Fuentes inició su carrera como técnico de Patronato en 1997 y, con este regreso, comenzó su quinto ciclo al frente del Rojinegro.

Al momento de ingresar al campo de juego, Fuentes saludó a los hinchas y protagonizó un gesto que no pasó inadvertido: se tocó el escudo de Patronato. Luego, explicó que ese momento estuvo marcado por la emoción y por el fuerte vínculo que mantiene con el club.

“Estaba emocionado, pero como soy exageradamente detallista y profesional, se pasó rápido y después estuvimos muy atentos al partido”, contó.

El técnico explicó que la concentración y las exigencias propias del encuentro hicieron que rápidamente dejara de lado las emociones para enfocarse por completo en lo que ocurría dentro de la cancha. Sin embargo, reconoció que su regreso a Paraná y a Patronato tiene un significado muy particular.

“Es el club en el que más partidos dirigí, así que estoy sumamente feliz”, expresó.

La relación entre Fuentes y Patronato se fue construyendo a lo largo de los años. No se trata solamente de un nuevo ciclo deportivo, sino de un vínculo afectivo que el propio entrenador no ocultó al referirse a su regreso.

“El afecto en mí tiene mucho que ver. Los conozco de gurises, como decimos acá”, manifestó, dejando en claro la cercanía que mantiene con muchas personas vinculadas a la institución.

Durante la conferencia también hubo espacio para hablar de algunos nombres propios. Fuentes destacó el trabajo realizado por Augusto Picco y se mostró conforme con distintos rendimientos que observó en su debut al frente del equipo.

Además, se refirió al ingreso de Benjamín Bravo, un futbolista al que ya había tenido la oportunidad de observar anteriormente y sobre el que dejó conceptos muy positivos.

“Entiende mucho el juego en esa posición”, señaló el entrenador.

Fuentes valoró especialmente la capacidad del jugador para interpretar las situaciones del partido, tomar buenas decisiones y darle continuidad al juego de Patronato a partir de la circulación de la pelota.

El ingreso de Bravo fue uno de los cambios que el DT consideró positivos dentro de un segundo tiempo en el que el Rojinegro logró sostener el orden, recuperar el dominio y terminar de construir una victoria que necesitaba con urgencia.

El 2 a 0 ante Atlanta quedará marcado como el primer paso de Marcelo Fuentes en este nuevo regreso a Patronato. La victoria permitió cortar una racha negativa, recuperar confianza y darle al plantel un impulso anímico importante para afrontar lo que viene en la Primera Nacional.

El entrenador, de todos modos, eligió mantener los pies sobre la tierra. Habló de una “final” ganada y puso el foco en la necesidad de seguir trabajando, entendiendo que los tres puntos obtenidos en el Grella deben representar un punto de partida.

Patronato volvió a ganar y su gente volvió a celebrar. En el banco de suplentes estuvo otra vez Marcelo Fuentes, un técnico identificado con la historia reciente del club y que vivió su regreso con una mezcla de emoción y responsabilidad.

Ahora, después del desahogo, llegará el tiempo de confirmar la recuperación. Fuentes ya tuvo su estreno, Patronato sumó tres puntos importantes y el quinto ciclo del entrenador comenzó de la mejor manera posible: con una victoria, una valla invicta y la ilusión renovada de cara a los próximos desafíos.