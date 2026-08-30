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Sami Pajari festejó con el Toyota en el Rally de Paraguay

El finlandés Sami Pajari se impuso con autoridad con el Toyota Yaris en el Rally de Paraguay. Venció por más de 25 segundos a Hayden Paddon.

30 de agosto 2026 · 19:51hs
El piloto finlandés logró su tercera victoria consecutiva en el campeonato de mundo.

El piloto finlandés logró su tercera victoria consecutiva en el campeonato de mundo.

El Rally de Paraguay quedó en manos de Sami Pajari, quien junto a Marko Salminen consiguió un triunfo que ya forma parte de los registros del Campeonato Mundial de Rally. La dupla finlandesa se impuso con 25,8 segundos de margen sobre Hayden Paddon y John Kennard.

El Toyota ganó en Paraguay.

El Toyota ganó en Paraguay.

El resultado permitió que Pajari se convirtiera en el primer piloto en lograr sus tres primeras victorias en el WRC de manera consecutiva. La racha había comenzado en Estonia y continuó en su país, Finlandia, antes de alcanzar su tercer capítulo en Paraguay.

Sami Pajari sacó más de 20 segundos de distancia al cabo de la segunda etapa por los caminos paraguayos.

El Rally de Paraguay tiene a un Toyota en la cima

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La victoria también tuvo un impacto directo en el campeonato. El piloto de Toyota quedó a 20 puntos de Elfyn Evans, líder con 216 unidades, mientras que él alcanzó las 196 cuando restan tres fechas para el cierre de la temporada.

El tercer puesto fue para Adrien Fourmaux, quien protagonizó una gran remontada para superar a Evans. Tras quedar a 1m51s3 del líder el viernes, recuperó terreno durante el sábado y terminó 5,1 segundos por delante del galés. Oliver Solberg fue quinto y ganó la Wolf Power Stage.

Cómo sigue el Campeonato Mundial de Rally

Con Paraguay ya en el recuerdo, el WRC continuará su recorrido por Sudamérica con el Rally Chile Bio Bío, que se disputará del 10 al 13 de septiembre. Evans lidera con 216 puntos, seguido por Pajari con 196 y Solberg con 175.

En constructores, Toyota Gazoo Racing WRT también marcha al frente con 554 puntos, una ventaja de 173 unidades sobre Hyundai Shell Mobis World Rally Team. El equipo japonés buscará en Chile acercarse a su décimo título, con el que igualaría el récord histórico.

Sami Pajari Paraguay Toyota Campeonato Mundial de Rally
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