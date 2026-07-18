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Refuerzan el operativo de seguridad y salud para la final del Mundial entre Argentina y España

Municipio y Policía desplegarán un amplio operativo en plazas y espacios públicos, con controles de tránsito, ambulancias y 180 efectivos.

18 de julio 2026 · 08:40hs
Refuerzan el operativo de seguridad y salud para la final del Mundial entre Argentina y España.

Refuerzan el operativo de seguridad y salud para la final del Mundial entre Argentina y España.

La Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos coordinaron un operativo especial de seguridad, tránsito y salud con vistas a la final del Mundial de fútbol que disputarán este domingo Argentina y España. El dispositivo abarcará distintos espacios públicos de la ciudad, aunque tendrá como punto central la Plaza 1º de Mayo, donde habitualmente se concentran los festejos de los hinchas.

En el lugar se instalarán dos puestos sanitarios para atención médica primaria y ambulancias, ubicados frente a la Catedral y sobre el edificio del Instituto del Seguro. Además, se implementarán cortes de tránsito para priorizar la circulación peatonal y reducir riesgos durante la celebración.

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El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó que el operativo responde a una modalidad de trabajo conjunto que el Municipio mantiene con la Policía en acontecimientos de gran convocatoria.

"Ante la magnitud que podrían alcanzar los festejos, estamos tomando todas las medidas preventivas necesarias para cuidar la salud y la seguridad de quienes concurran", señaló el funcionario.

Bergara aclaró que el objetivo es permitir que los vecinos disfruten de la jornada, aunque pidió evitar conductas que impliquen riesgos. En ese sentido, recomendó no trepar a columnas de alumbrado, semáforos ni árboles de gran altura, ya que pueden producirse accidentes por descargas eléctricas o caídas.

"Queremos que todos puedan disfrutar del espacio público, pero sin poner en peligro su integridad física", remarcó.

Más efectivos y controles reforzados

Desde la Policía de Entre Ríos confirmaron que el operativo será de mayor magnitud que el implementado durante las instancias anteriores del Mundial. El subjefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, informó que participarán alrededor de 180 efectivos y más de 30 móviles distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

El jefe policial recordó que en las celebraciones previas no se registraron incidentes de gravedad y destacó la rápida intervención de los uniformados para neutralizar algunos episodios aislados.

Cortes de tránsito

Para la final se repetirán los cortes de tránsito y se restringirá el ingreso de motovehículos al área de concentración, incluso cuando sean trasladados a pie, con el propósito de garantizar una circulación segura para los peatones y evitar siniestros.

Claucich destacó además la actitud de la mayoría de los vecinos durante los festejos anteriores y valoró la predisposición para acatar las recomendaciones de las fuerzas de seguridad.

"Muchas personas comprendieron el riesgo de subirse a edificios o columnas para celebrar y descendieron cuando fueron advertidas", indicó.

El operativo tendrá su mayor despliegue en la Plaza 1º de Mayo, aunque la cobertura policial y los controles preventivos se extenderán a los principales espacios públicos de Paraná para acompañar el desarrollo de los festejos y prevenir incidentes.

Operativo Seguridad Mundial Argentina
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