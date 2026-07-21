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Inteligencia Artificial: piden protección de obras artisticas de entrerrianos

Réplica Digital, Deepfake o Identidad Artística Digital. Un proyecto prohible uso y reproducción a través de Inteligencia Artificial de imagen, voz y obras

21 de julio 2026 · 11:57hs
Impulsan la protección de la imagen

Impulsan la protección de la imagen, la voz, la identidad artística digital, entre  otros atributos personales de actores, locutores, doblajistas, modelos, músicos y artistas que residan en la provincia

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos impulsa la protección de la imagen, la voz, la identidad artística digital, entre otros atributos personales de actores, locutores, doblajistas, modelos, músicos y artistas que residan en la provincia. El texto busca promover el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en actividades, programas y contrataciones públicas, a los efectos de proteger el trabajo cultural entrerriano.

La iniciativa detalla algunas categorías, como Réplica Digital, Deepfake o Identidad Artística Digital. En ese sentido, establece la prohibición, en el ámbito de la Administración Pública, del uso, reproducción o explotación a través de la IA de la voz o identidad de un artista sin su consentimiento previo. Conllevará, además, un pago "justo y proporcional", pactado entre ambas partes.

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Entre otros puntos, el texto señala que todo contenido generado mediante inteligencia artificial difundido por medios públicos provinciales deberá exhibir de forma visible la leyenda "Contenido generado o modificado mediante Inteligencia Artificial". Se crea también el Registro Provincial de Identidad Artística Digital.

El proyecto surgió tras un encuentro con representantes de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, quienes expresaron su preocupación por el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir imágenes, voces e interpretaciones sin el consentimiento de sus titulares, generando incertidumbre respecto de la protección de sus derechos y del futuro de la actividad.

"La inteligencia artificial avanza a un ritmo sin precedentes y representa una gran oportunidad para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, también plantea nuevos desafíos que requieren respuestas desde el Estado, especialmente cuando su utilización puede afectar derechos personalísimos y fuentes de trabajo de quienes desarrollan actividades artísticas y culturales", indicó Cresto en sus fundamentos. Y agregó: "Asimismo, distintas jurisdicciones del mundo han comenzado a avanzar en marcos regulatorios destinados a proteger la identidad digital y los derechos de artistas e intérpretes frente al uso de inteligencia artificial, promoviendo mecanismos de consentimiento, transparencia y resguardo del trabajo creativo. Ello demuestra que nos encontramos frente a un desafío actual que requiere respuestas institucionales acordes con los avances tecnológicos", indica el proyecto del diputado Enrique Cresto.

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"Este proyecto no pretende frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino acompañarlo con reglas claras que brinden previsibilidad, protejan la identidad digital de nuestros artistas, promuevan el consentimiento para la utilización de su imagen y su voz, fortalezcan el trabajo cultural entrerriano y garanticen transparencia cuando se utilicen contenidos", expresó.

Inteligencia artificial protección Obras Entrerrianos
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