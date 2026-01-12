Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Tras acordar su pase con los dirigentes de Huracán, en Racing presentaron al mediocampista ofensivo.

12 de enero 2026 · 20:43hs
Miljevic usará las 10 de Racing.

Miljevic usará las 10 de Racing.

Racing confirmó de manera oficial la llegada de Matko Miljevic, quien se convirtió en nuevo jugador del club y vestirá nada menos que la camiseta número 10. El pase, que parecía encaminado pero se tensó en los últimos días por la forma de pago, se terminó de cerrar tras un acuerdo definitivo con Huracán.

La operación estuvo cerca de caerse el viernes por la noche, cuando Racing pretendía abonar los tres millones de dólares por el 80% del pase en 16 cuotas.

Valentín Carboni se puso la de Racing.

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Sin embargo, un contacto directo entre las dirigencias reencauzó las negociaciones y, aunque no hubo cifras oficiales, trascendió que la transferencia se concretó en seis pagos, lo que permitió destrabar la llegada del mediocampista.

También fue clave la postura del propio Miljevic, quien empujó fuerte para vestir la camiseta de la Academia. El volante de 24 años se despidió del plantel del Globo y rechazó propuestas del exterior, seducido por la vidriera deportiva de Racing y por la posibilidad de crecer en un club protagonista.

Nacido en Miami, el jugador debutó en 2025 con la selección mayor de Estados Unidos y apunta a consolidarse en un año clave.

El segundo refuerzo de Racing

Miljevic se transformó así en el segundo refuerzo del mercado para el equipo que conduce Gustavo Costas, después de la llegada de Valentín Carboni. Tras la revisión médica, firmó contrato hasta diciembre de 2029 y viajará a Ciudad del Este para sumarse a la pretemporada.

Racing Matko Miljevic Huracán refuerzos
