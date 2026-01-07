Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

El cordobés Nicolás Cavigliasso navegado por su esposa Valentina Pertegarini vencieron en Challenger T3. Quedaron a 6 minutos de la punta en la general.

El matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini festejaron por primera vez en el Rally Dakar 2026, al prevalecer con el Taurus T3 de la división Challenger T3 en la etapa maratón que demandó 451 kilómetros y con este resultado los campeones mundiales de FIA W2RC lograron además descontar segundos en la clasificación general, ocupando el tercer puesto a 6’45” del saudí Yasir Seaidan, quien lidera la carrera, escoltado por Pau Navarro.

La labor de los participantes argentinos se destaca en la división mayor de UTV, con el cuarto puesto del mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas Del Río; el quinto lugar del pampeano David Zille y Sebastián Cesana; y la 12ª ubicación de Kevin Benavides quien junto a Leandro Sisterna está haciendo su primera experiencia. Pablo Copetti, en tanto, se mantiene en carrera intentando recuperar posiciones.

Por su parte, se complicó el día de la piloto neerlandesa Puck Klaassen y su navegante Augusto Sanz ante una detención tras superar el kilómetro 122 que los relegó en el clasificador, y tras reparar el inconveniente el binomio logró reintegrarse a la carrera y terminar a más de 1 hora 45 minutos.

En la cuarta colocación aparece el chileno Lucas Del Río a 13’32” con el mendocino Bruno Jacomy de copiloto (ayer, 6°). El pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana, que llegaron a ser primeros, no tuvieron un buen miércoles (P13) y se retrasaron, pero aún aparecen 5° en el global a 53’52". Kevin Benavides, con Lisandro Sisterna de copiloto, se recuperaron de dos días llenos de contratiempos con un P9 ayer, que los dejó 14° en el global.

También fue una jornada positiva para Fernando Acosta, 8° como copiloto del español Oscar Ral, después de haber quedado más de 8 horas por detrás el martes, aunque siguen al fondo de la general. Sin embargo, ambos pelean en los escritorios por no ser descalificados por haber recibido asistencia no autorizada el martes, luego de perder una rueda. Apelaron, por eso siguen en la prueba aún, pero la tienen difícil.

Augusto Sanz en la navegación de la neerlandesa Puck Klaasen, quienes habían ganado la etapa del martes, sufrieron problemas de confiabilidad del GRally y llegaron 22°, pero siguen en el puesto 7. Pablo Copetti, en medio de una fuerte disputa interna por los manejos del equipo francés MMP, también tuvo inconvenientes y finalizó 26° (17° general).

Lo que dejó el Dakar en Autos

En Autos, el sudafricano Henk Lategan se impuso con la Toyota Hilux oficial y es el nuevo líder de la general (el quinto diferente en cinco días). Detrás suyo aparece el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), aunque la noticia sorpresiva del día es el abandono del último ganador, el local Yazeed Al-Rajhi.

Y en Motos, Luciano Benavides llegó 7° y se mantiene en el 5° lugar del clasificador, a 13’10” del flamante dominador español Tosha Schareina, con la Honda oficial, seguido de su compañero norteamericano Ricky Brabec. Detrás vienen las tres KTM: el australiano Daniel Sanders, el español Edgar Canet y el salteño.

También sobre dos ruedas, pero dentro de la división Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan fue 22° y escaló hasta el puesto 32 del acumulado, y el riocuartense Leonardo Cola llegó 34° ayer y subió al P41. Ambos, a más de 4 horas de la punta, siguen camino detrás de su objetivo: llegar a destino el 17 de enero.

Además, en Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi volvieron a conquistar el 5° lugar con el Can-Am tras un importante retraso del lunes y escalaron hasta el P12, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini fueron 8° y sostienen ese puesto en la general, a 1 hora 32’17” del norteamericano Brock Heger (Polaris).

Finalmente, Benjamín Pascual sigue al mando del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway, con cinco puntos más que su compañero asiático Yi Guanghi y un camión híbrido Man del trío español Juvanteny-Criado-Rivas. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 59° en la disciplina Classic, con autos históricos.

Antes de la etapa 5 ningún piloto podrá recibir asistencia externa y todos, después de reparar con sus propias manos los vehículos, descansarán en un campamento 'refugio', en carpas, con un fogón y una vianda, en medio de la nada. Se largará hoy desde la 1 de la mañana de la Argentina. Nuevamente empezará en Alula y terminará en Hail, tras un tramo de velocidad de 356 kilómetros y 58 de enlace.