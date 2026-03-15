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El primer juego de la Súperfinal de la LPF finalizó en tablas

Atlético Neuquén y Atlético Paraná igualaron 2 a 2 en el partido que abrió la serie. La Súperfinal de la LPF se definirá el próximo sábado en el estadio Mutio.

15 de marzo 2026 · 20:17hs
El primer juego de la Súperfinal de la LPF finalizó en tablas

Prensa LPF

Atlético Neuquén y Atlético Paraná igualaron este domingo 2 a 2 en el estadio Luis Renaud, escenario del encuentro que abrió la Súperfinal de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La serie se definirá el próximo sábado en el estadio Pedro Mutio.

El Pingüi y el Decano animan esta historia al coronarse en los dos torneos de la temporada 2025 del ente regulador del balompié de la capital entrerriana. El Gato se adueño del Torneo Apertura al derrotar a Neuquén en la definición. Los del sur de la ciudad se sacaron la espina al coronarse en el Clausura tras vencer en la final a Sportivo Urquiza.

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En el juego disputado este domingo Él Gato sacó ventajas en la etapa inicial. Rompió el cero cuando el cronómetro marcó 30 minutos a través de una precisa definición de Juan Ignacio Mitre, quien desde los 12 pasos superó la resistencia del arquero Franco Lorenzón.

El dueño de casa reaccionó en el complemento. En una ráfaga letal revirtió el score a través de la capacidad goleadora de Gabriel Bender. El artillero estableció el 1-1 parcial a los 64’. Posteriormente, el portador del dorsal número 9 del amarillo y rojo ubicó en ganancias a los dirigidos por José Mancuello a los 69’ con un disparo desde el punto penal.

El DT del Rojiblanco, movió el banco buscando la paridad en el marcador. La respuesta le dio resultados. Uriel Perpetto apareció en escena a los 78’ para decretar el 2 a 2 final. Con este marcador la definición de la Súperfinal quedó abierta.

LPF Atlético Neuquén Atlético Paraná
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