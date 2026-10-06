Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina tras una era dorada, dejando un legado de récords y conquistas que marcaron la historia del fútbol nacional.

Lionel Messi le dirá adiós a la Selección Argentina este martes en el encuentro amistoso ante Benín en el estadio Monumental. El astro le pone fin a una era en la que logró ser multicampeón, brindó jornadas inolvidables y destrozó récords que parecían insuperables.

El rosarino conquistó cuatro títulos con la Mayor: Mundial de Qatar 2022, Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022. Además, fue en dos ocasiones subcampeón del mundo en las ediciones de Brasil 2014 y de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si se tiene en cuenta su paso por juveniles, ostenta haber sido ganador de la Copa del Mundo Sub-20 en 2005 y también es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Además, Lionel Messi tiene varios récords personales con la camiseta argentina: se convirtió en el jugador más joven en representar y convertir para Argentina en un Mundial, al ingresar desde el banco ante Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania 2006.

En el Mundial 2026, Messi superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 21 tantos; cifra que luego fue superada por el francés Kylian Mbappé.

Messi es el máximo goleador de la Selección Argentina: 125 tantos en 207 partidos

Además, Leo es el jugador con más presencias en la historia del seleccionado con 207 partidos y es el máximo anotador de todos los tiempos con 125 goles.

Todos los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

Máximo goleador de la historia: 125 tantos.

Mayor asistidor: 68.

Mayor participación directa en goles entre tantos y asistencias: 193.

Jugador con más partidos disputados: 207.

El más ganador de la historia: 134 victorias.

Más presencias como capitán: 147 partidos.

Goleador histórico en partidos oficiales: 71 tantos.

Máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: 36 tantos.

Máximo goleador sudamericano en Mundiales: 21 goles.

Mayor asistidor en Mundiales: 12.

Jugador con más presencias mundialistas: 34 partidos.

El más ganador en Mundiales: 21 triunfos.

Jugador con más presencias en Copa América: 39 encuentros.

Jugador con más finales disputadas en la Selección: 11 (considerando Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos).

Jugador con más goles en un año natural en la Selección: 18 tantos (2022).

Futbolista con más hat-tricks: 11.

Jugador con más dobletes: 17.

Récord de goles en un mismo partido: 5 tantos frente a Estonia en 2022.

Único jugador con 2 Balones de Oro mundialistas: Mundial 2014 y Mundial 2022.

Máximo ganador de MVP en Mundiales: 16.

Integró el Equipo Ideal de una Copa del Mundo en tres ocasiones: 2014, 2022 y 2026.

26 partidos como titular en Mundiales.

26 partidos como capitán en Mundiales.

24 partidos consecutivos disputados en Mundiales.

3054 minutos jugados en Copas del Mundo.

21 años con la Selección Argentina absoluta, desde el 17 de agosto de 2005 hasta el 20 de julio de 2026.

Marcó contra 45 selecciones nacionales diferentes.