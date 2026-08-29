Los Pumas perdieron ante Australia en un test match disputado en Jujuy

Los Pumas siempre corrió de atrás en el resultado y nunca pudo imponerse desde el juego ante los Wallabies, que se llevaron una victoria justa. Fue 27 a 21.

Los Pumas perdieron este sábado 27-21 frente a Australia en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy , en el primer encuentro del Flight Centre Series Test. El anfitrión sufrió la ausencia de 17 jugadores en el armado del XV inicial y eso llevó a que Felipe Contepomi repitiera por primera vez en su ciclo la misma formación en dos partidos consecutivos , a pesar de la reciente caída contra Sudáfrica . Pero nunca dominó las acciones y registró su quinta derrota en 2026, sumado a una sola victoria (a Gales).

Los Wallabies tomaron el control del partido y se adelantaron 5-0 a los 7 minutos gracias a un try de Brandon Paenga-Amosa . Los oceánicos ampliaron rápidamente el marcador con otro try de Max Jorgensen y la posterior conversión de Ryan Lonergan para el sorpresivo 12-0.

El seleccionado de Contepomi reaccionó rápido a los 13’ gracias a una gran acción de Rodrigo Isgró finalizada en try por Gerónimo Prisciantelli. Santiago Carreras anotó la conversión para completar la jugada de siete puntos (12-7).

Sin embargo, el elenco oceánico volvió a golpear a los 20’ a través de Fraser McReight, quien apoyó la ovalada en el ingoal. Segundos después, Lonergan reapareció para mantener la ventaja de 12 puntos con su conversión (19-7).

A pesar de ese revés, Los Pumas fueron a buscar la remontada, pero tuvieron que esperar hasta los últimos cuatro minutos del primer tiempo para achicar la distancia. En esos instantes, Joaquín Moro hizo un rápido free kick que agarró desatenta a la defensa rival y se filtró para sellar el try. La patada de Carreras dejó todo 19-14 hasta que Ryan Lonergan convirtió un penal en la última jugada para irse a los vestuarios con el resultado 22-14 en favor de la visita.

Tras el regreso de ambos equipos a la cancha, el conjunto argentino avasalló a su rival y tuvo una oportunidad de try en las manos de Prisciantelli, que fue anulada tras una revisión en conjunto al TMO por un pase previo de Simón Benítez Cruz hacia adelante a los 48’. La Albiceleste se tomó revancha tres minutos más tarde: Boris Wenger apoyó la ovalada en el ingoal y la conversión de Santiago Carreras achicó la desventaja a la mínima (22-21).

Ese momento despertó a los Wallabies de manera definitiva porque Tom Hooper anotó un try a los 54’ para ampliar la distancia a 27-21. A partir de ahí, comenzaron a tener el control del juego y estuvieron cerca de liquidar el trámite, pero el try de Jeremy Williams fue invalidado a instancias del TMO. Más allá de este fallo, el triunfo se lo quedó Australia, que no contó para este duelo con su capitán Harry Wilson.

Los Pumas buscarán la revancha de este traspié porque se volverán a cruzar en un nuevo test match el próximo 5 de septiembre en Mendoza a las 18:00 (hora argentina). En noviembre próximo, afrontarán una serie de tres duelos como visitante para completar su participación en la primera fase del Nations Championship ante Irlanda (07/11), Italia (14/11) y Francia (21/11). Si avanzan a la próxima instancia, disputarán las Finales en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre.

Por otro lado, los Wallabies acumulan su cuarta victoria consecutiva, luego de sus triunfos contra Italia (57-10) y Japón por duplicado (35-32 y 56-17). Finalizará la primera fase del Nations Championship con sendas visitas ante Inglaterra, Escocia y Gales, respectivamente.