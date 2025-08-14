Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir este sábado a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Vuelve Kremer.

14 de agosto 2025 · 21:20hs
El entrerriano Marcos Kremer vuelve a  Los Pumas.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

El entrerriano Marcos Kremer vuelve a  Los Pumas.

Comienza el Rugby Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será un acontecimiento histórico dado que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en La Docta, y ante un estadio que estará colmado. El encuentro comenzará a las 18.10 y contará con transmisión de ESPN. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires). En el equipo nacional se dará la vuelta del entrerriano Marcos Kremer.

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21. El de este sábado será el sexto partido oficial del seleccionado nacional en la provincia: en 2003 vencieron 49-30 a Fiji, en 2005 cayeron ante Italia por 29-30, en 2008 fue derrota ante Italia por 12-13, en 2012 triunfo ante Francia por 23-20 y la recién nombrada caída ante Escocia en 2014.

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido.

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos.

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Esta será la decimocuarta visita de los hombres de negro a nuestro país, siendo Vélez el estadio donde más jugaron (7). Sin embargo, esta será su cuarta vez a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.

La formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks

  • VIVAS, Mayco (31 caps)
  • MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
  • DELGADO, Pedro (4 caps)
  • MOLINA, Franco (12 caps)
  • RUBIOLO, Pedro (23 caps)
  • MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
  • KREMER, Marcos (73 caps)
  • OVIEDO, Joaquín (13 caps)
  • GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
  • ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
  • DELGUY, Bautista (33 caps)
  • CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
  • CINTI, Lucio (34 caps)
  • ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
  • MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Finishers

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

VISA MACRO RUGBY CHAMPIONSHIP

16 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) – 18:10 hs

Los Pumas Córdoba Marcos Kremer
Noticias relacionadas
River y Libertad empatan sin goles en Paraguay.

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Raúl Cascini ya no es más empleado del conjunto de la Ribera.

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Autoridades presentes en la presentación del Maratón.

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Ver comentarios

Lo último

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Ultimo Momento
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Policiales
Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Ovación
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

La provincia
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Dejanos tu comentario