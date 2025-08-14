Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir este sábado a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Vuelve Kremer. 14 de agosto 2025 · 21:20hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR El entrerriano Marcos Kremer vuelve a Los Pumas.

Comienza el Rugby Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será un acontecimiento histórico dado que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en La Docta, y ante un estadio que estará colmado. El encuentro comenzará a las 18.10 y contará con transmisión de ESPN. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires). En el equipo nacional se dará la vuelta del entrerriano Marcos Kremer.

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21. El de este sábado será el sexto partido oficial del seleccionado nacional en la provincia: en 2003 vencieron 49-30 a Fiji, en 2005 cayeron ante Italia por 29-30, en 2008 fue derrota ante Italia por 12-13, en 2012 triunfo ante Francia por 23-20 y la recién nombrada caída ante Escocia en 2014.

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido" Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Esta será la decimocuarta visita de los hombres de negro a nuestro país, siendo Vélez el estadio donde más jugaron (7). Sin embargo, esta será su cuarta vez a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente. La formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks VIVAS , Mayco (31 caps)

, Mayco (31 caps) MONTOYA , Julián (C) (108 caps)

, Julián (C) (108 caps) DELGADO , Pedro (4 caps)

, Pedro (4 caps) MOLINA , Franco (12 caps)

, Franco (12 caps) RUBIOLO , Pedro (23 caps)

, Pedro (23 caps) MATERA , Pablo (VC) (112 caps)

, Pablo (VC) (112 caps) KREMER , Marcos (73 caps)

, Marcos (73 caps) OVIEDO , Joaquín (13 caps)

, Joaquín (13 caps) GARCÍA , Gonzalo (11 caps)

, Gonzalo (11 caps) ALBORNOZ , Tomás (17 caps)

, Tomás (17 caps) DELGUY , Bautista (33 caps)

, Bautista (33 caps) CHOCOBARES , Santiago (27 caps)

, Santiago (27 caps) CINTI , Lucio (34 caps)

, Lucio (34 caps) ISGRÓ , Rodrigo (9 caps)

, Rodrigo (9 caps) MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps) Finishers 16. RUIZ, Ignacio (18 caps) 17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps) 18. SCLAVI, Joel (27 caps) 19. PETTI, Guido (89 caps) 20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps) 21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps) 22. CARRERAS, Santiago (55 caps) 23. PICCARDO, Justo (4 caps) VISA MACRO RUGBY CHAMPIONSHIP 16 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) – 18:10 hs