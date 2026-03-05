Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial.

La cuarta fecha del Seis Naciones 2026 puede modificar el World Rugby Ranking y abrirle la puerta a Los Pumas para subir al quinto puesto.

Este fin de semana se disputará la cuarta fecha del Seis Naciones 2026, con encuentros de alto voltaje que podrían provocar movimientos importantes en el World Rugby Ranking y, en consecuencia, impactar en la posición de Los Pumas , que actualmente se ubican en el sexto lugar del escalafón internacional.

La jornada comenzará el viernes en Aviva Stadium, donde Irlanda (3°) recibirá a Gales (12°). La diferencia de posiciones en el ranking, sumada a la localía y al favoritismo del Trébol, hacen que el conjunto irlandés tenga poco margen para sumar puntos pero sí mucho que perder. Una derrota frente al Dragón podría hacerlo retroceder en la clasificación, mientras que una victoria galesa le permitiría al equipo visitante escalar posiciones y desplazar a Japón del undécimo puesto.

Italia puede ayudar: Los Pumas podrían quedar quintos en el ranking

La actividad continuará el sábado en el tradicional Murrayfield Stadium, donde Escocia (7°) se enfrentará a Francia (4°). El conjunto del Cardo necesita una victoria para mantenerse con chances en el campeonato, aunque incluso un triunfo contundente no le alcanzaría para superar a Argentina en el ranking. Para Les Bleus, en cambio, una derrota amplia (mayor a 15 puntos) podría hacerlos descender, especialmente si Inglaterra (5°) logra una victoria con ese margen.

Precisamente, el seleccionado inglés cerrará la jornada sabatina frente a Italia (10°) en el Stadio Olimpico. El conjunto italiano, dirigido por el entrenador argentino Gonzalo Quesada, buscará dar el golpe ante la Rosa. Un triunfo de la Azzurra no solo sacudiría el torneo, sino que también provocaría movimientos en el ranking: Inglaterra caería posiciones y Los Pumas escalarían hasta el quinto lugar.

El seleccionado argentino finalizó 2025 en la sexta posición del ranking mundial, un logro clave que le permitió ingresar como cabeza de serie al sorteo del Copa Mundial de Rugby 2027. El certamen, cuyo sorteo se realizó en diciembre pasado, ya tiene definido su fixture, por lo que cada movimiento en el ranking cobra especial relevancia en la preparación de cara a la próxima cita mundialista.

Con tres partidos que prometen intensidad y posibles sorpresas, la cuarta fecha del Seis Naciones podría tener consecuencias que trasciendan al propio torneo y alcancen incluso al seleccionado argentino.