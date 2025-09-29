Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, pero se mantienen en el 6° lugar del ranking mundial tras la derrota de Australia frente a Nueva Zelanda en Auckland.

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby.

En la quinta fecha del Rugby Championship, el seleccionado argentino sufrió una derrota frente a Sudáfrica en Durban. Sin embargo, esta caída no tuvo impacto en el Ranking de World Rugby, donde Los Pumas se mantienen en el sexto puesto, una ubicación clave de cara al próximo sorteo de grupos para la Copa del Mundo.

A pesar del traspié ante los Springboks, los dirigidos por Felipe Contepomi no cedieron puntos en el ranking gracias a la derrota de Australia frente a Nueva Zelanda en Auckland, lo que permitió a la Argentina conservar su posición.

Por su parte, Sudáfrica continúa firme en la cima del ranking con 91.62 puntos, mientras que los All Blacks, tras vencer a los Wallabies en Eden Park, sumaron 0.17 unidades y siguen terceros. Australia, en tanto, perdió esa misma cantidad y descendió aún más en la tabla.

Así está el Top 10 del Ranking de World Rugby:

Sudáfrica - 91.62

Irlanda - 89.83

Nueva Zelanda - 89.28

Francia - 87.82

Inglaterra - 87.64

Argentina - 84.40

Australia - 83.67

Escocia - 81.57

Fiyi - 81.16

Italia - 77.77