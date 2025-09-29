Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegará este lunes a la capital de Tierra del Fuego, en plena campaña electoral para las próximas legislativas nacionales, y las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a su visita: “Patria o Milei”, se lee en algunas de las pegatinas que están en las paredes.
Concentración
Paralelamente, un grupo de ciudadanos anunciaron un encuentro hoy a las 16 horas en la Plaza Cívica “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”: “No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende, fuera Milei! Go Home”, expresa una convocatoria vecinal.
Las frases que aparecieron en las primeras horas de la mañana, muestran el repudio a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y señalan que “una Argentina distinta” no se puede hacer con “los mismos de siempre” y subrayaron los nombres de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich (Seguridad).
Por otra parte, las pintadas también hicieron referencia a las supuestas coimas que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Alta coimera - 3%”, se lee en las paredes.
Durante su jornada en Ushuaia, Milei encabezará un acto junto a los candidatos libertarios locales para las legislativas nacionales de octubre y, posiblemente, haga lo propio en otras diez provincias durante las próximas semanas, publica Noticias Argentinas.
“Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, aseguró del Presidente desde sus redes sociales.