Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

Después de un primer tiempo parejo en Los Pumas pelearon de igual a igual en Durban, los Springboks marcaron la diferencia. Fue 67-30.

En un intenso enfrentamiento en el Kings Par Stadium, Los Pumas cayeron este sábado 67-30 contra los Springboks. En un duelo que estuvo marcado por un fuerte rigor físico y un ritmo de juego frenético, el seleccionado argentino perdió en Durban y se quedó sin chances de salir campeón del Rugby Championship a falta de una jornada. Sudáfrica logró sacar diferencias en el complemento y se impuso gracias a una extraordinaria actuación individual de Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Como se esperaba en la previa, el duelo comenzó con fuertes roces físicos y con los Springboks presionando. Pese a que la Argentina planteó una buena defensa, que dificultó al ataque del elenco local, los sudafricanos se adelantaron en el marcador por 3-0 con un tiro libre de larga distancia por parte de Sacha Feinberg-Mngomezulu .

Una vez se reanudó el juego con Los Pumas con la posición de la pelota, se replicó lo sucedido en el inicio: ambos elencos chocaban en la mitad de la cancha y había grandes dificultades para encontrar espacios en la ofensiva. En este contexto, Argentina igualó el resultado con un penal de Santiago Carreras. Un par de minutos más tarde, el número 10 del combinado albiceleste volvió a convertir de tiro libre para adelantar a la visita 6-3.

El equipo liderado por Felipe Contepomi siguió presentando una fuerte lucha y los Springboks tenían dificultades para romper el planteamiento defensivo. Sin embargo, una infracción de Pablo Matera le dio la oportunidad a Sacha Feinberg-Mngomezulu para que iguale el trámite 6-6 de pelota parada.

El desarrollo del enfrentamiento siguió con una tónica notablemente pareja. Los jugadores presionaban en la mitad de la cancha y chocaban constantemente. Tras un fallo en la salida de un line-out de Sudáfrica, Los Pumas volvieron a ponerse por delante en el marcador después de que Santiago Carreras convierta su tercer tiro libre.

Sin embargo, cuando el encuentro llegaba a la media hora, los Springboks lograron tejer una enorme ofensiva por primera vez en el partido. En una trabajada jugada en la que movieron el balón de lado a lado, concretaron el primer try para ponerse 11-9. Pese a que la jugada se anuló por una infracción de Mayco Vivas que obligó a retrotraer la maniobra, el cuadro local sumó de a cinco inmediatamente en la reanudación de la mano de Malcolm Marx.

Los Pumas sumaron de a cinco por primera vez en el choque a los 36 minutos de juego. A partir de un insólito error de Cheslin Kolbe, quien se equivocó al hacer un drop, le regaló la posesión de la pelota a Santiago Chocobares para que marque sin oposición. Carreras convirtió el 16-11 parcial.

Lamentablemente para el cuadro albiceleste, Sacha Feinberg-Mngomezulu realizó una notable jugada individual: pateó para adelante en un hueco en la defensa argentina y convirtió el try sobresaliente. Además, concretó el penal para poner el 18-16 a favor del local.

Argentina presionó antes del cierre de la primera etapa y consiguió un try penal, donde Malcolm Marx vio la amarilla. Los Pumas se pusieron 23-18 arriba, pero los Springboks reaccionaron en la última jugada y, de la mano de Sacha Feinberg-Mngomezulu, marcaron un nuevo try para cerrar el primer tiempo 25-23 por delante del elenco albiceleste.

Sudáfrica volvió a golpear en el arranque del complemento. Cheslin Kolbe se liberó por el costado derecho de la ofensiva para concretar el cuarto try a favor del elenco local y poner el resultado 32-23. Los Pumas tuvieron problemas para salir adelante y los Springboks dominaron con el marcador a favor.

Sacha Feinberg-Mngomezulu siguió enalteciendo su actuación en Durban y, con otra notable jugada individual en la que amagó pasar el balón e hizo pasar de largo a su marca, marcó un nuevo try.

El combinado de Felipe Contepomi pudo reaccionar minutos más tarde. En una buena ofensiva por el costado derecho, Juan Cruz Mallía se escapó de la defensa rival y habilitó a Tomás Cepillo Albornoz para convertir el tercer try albiceleste y quedar 39-30. Después de un tramo frenético en el que el desarrollo del juego estaba abierto, los Springboks concretaron un nuevo try a base de rigor físico de la mano de Morne van den Berg.

De hecho, Argentino sintió el intenso ritmo de juego con el correr de los minutos y, a lo largo del complemento, hubo reiterados tackles erróneos. El combinado nacional africano siguió impregnado jugadas aéreas y aprovechó todas las fallas de los jugadores albicelestes. En esta línea, Pieter-Steph du Toit marcó un try vital para poner el resultado 53-30. Manie Libbok aumentó el marcador con una buena jugada individual a los 75 minutos de partido, donde Sudáfrica tocó los 60 puntos.