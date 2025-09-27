Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica este sábado a las 12.10 por el Rugby Championship, en un duelo clave por el título. Transmite Disney+ y ESPN.

27 de septiembre 2025 · 12:06hs
Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas visitarán a Sudáfrica este sábado en Durban, en un duelo clave por la pelea por el título. El partido comenzará a las 12.10 (hora argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN.

Después de igualar la serie ante los All Blacks, con un histórico triunfo por 43-10 en Wellington, los Springboks (campeones del certamen en 2024) llegan con el objetivo de repetir el título en la última edición con este formato del Rugby Championship, que será modificado en el futuro, aunque todavía no se ha confirmado cómo ni cuándo.

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque.

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship.

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship

LEER MÁS: La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

Los Pumas visitan a Sudáfrica en un duelo clave por el Rugby Championship

Embed

Por su parte, Los Pumas llegan con chances intactas. Vienen de una serie igualada frente a Australia, en la que estuvieron muy cerca de quedarse con ambos encuentros: el primero, perdido en la última jugada; el segundo, ajustado en los últimos 15 minutos, con cuestionamientos arbitrales que generaron debate en las últimas semanas.

A pesar del contexto adverso, el conjunto argentino llega a un territorio históricamente hostil, pero lo hace con confianza, respaldado por sus últimas actuaciones.

Los Springboks planificaron su temporada con un objetivo claro: ganar el Rugby Championship. Sin embargo, la derrota como locales frente a Australia alteró ese panorama. La resonante victoria en Nueva Zelanda les devolvió impulso, no solo por el resultado, sino también por su magnitud: fue la mayor diferencia histórica como visitantes ante los All Blacks.

Ahora, ante Los Pumas, en este cierre del torneo, buscarán consolidar ese envión y revalidar la corona de 2024.

Por el lado argentino, el equipo que dirige Felipe Contepomi enfrentará uno de los desafíos más exigentes de los últimos tiempos: jugar en la casa de los campeones del mundo y confirmar todo lo bueno que mostró hasta aquí. Para lograrlo, deberán minimizar errores y potenciar sus virtudes.

El scrum, las salidas y los puntos de encuentro serán aspectos fundamentales en el desarrollo del juego. Además, sorprender con variantes ofensivas y ser eficaces cada vez que ingresen a las 22 rivales serán factores decisivos si quieren concretar una victoria.

La presencia de Los Pumas con chances concretas de ser campeones en la última etapa del torneo refleja el crecimiento de un proceso que comenzó antes del Mundial de Francia 2023, bajo la conducción de Michael Cheika, y que hoy vive su mejor momento, con sólidos argumentos y reconocimiento internacional.

El de este sábado será el 39° enfrentamiento entre ambos seleccionados. El historial favorece ampliamente a Sudáfrica, con 33 triunfos, contra 4 victorias argentinas y un empate: aquel recordado 16-16 en Mendoza, en el primer Rugby Championship de 2012.

Durban guarda un lugar especial en la historia del rugby argentino: allí, en 2015, Los Pumas consiguieron su primer triunfo histórico ante Sudáfrica, por 37-15, con la presencia del legendario equipo argentino de 1965 como testigo.

Desde entonces, jugaron dos veces más en el Kings Park Stadium, con victorias sudafricanas: 34-21 en 2018 y 38-21 en 2022.

En 2024, cada equipo se impuso en su territorio: Los Pumas ganaron en Santiago del Estero por 29-28, mientras que los Springboks vencieron en Nelspruit por un contundente 48-7.

Los Pumas Rugby Championship Sudáfrica
Noticias relacionadas
El concordiense Marcos Kremer promedia un tackle cada cuatro minutos de juego.

El concordiense Marcos Kremer promedia un tackle cada cuatro minutos de juego

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

una decada celebrando el legado de juan cruz mathe

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario