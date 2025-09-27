Los Pumas visitan a Sudáfrica este sábado a las 12.10 por el Rugby Championship, en un duelo clave por el título. Transmite Disney+ y ESPN.

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Por la quinta fecha del Rugby Championship, Los Pumas visitarán a Sudáfrica este sábado en Durban, en un duelo clave por la pelea por el título. El partido comenzará a las 12.10 (hora argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN.

Después de igualar la serie ante los All Blacks, con un histórico triunfo por 43-10 en Wellington, los Springboks (campeones del certamen en 2024) llegan con el objetivo de repetir el título en la última edición con este formato del Rugby Championship, que será modificado en el futuro, aunque todavía no se ha confirmado cómo ni cuándo.

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

Los Pumas visitan a Sudáfrica en un duelo clave por el Rugby Championship

Embed ¡Los 23 para el sábado en Durban! ¡Estamos listos! pic.twitter.com/8hBkInRbZT — Los Pumas (@lospumas) September 25, 2025

Por su parte, Los Pumas llegan con chances intactas. Vienen de una serie igualada frente a Australia, en la que estuvieron muy cerca de quedarse con ambos encuentros: el primero, perdido en la última jugada; el segundo, ajustado en los últimos 15 minutos, con cuestionamientos arbitrales que generaron debate en las últimas semanas.

A pesar del contexto adverso, el conjunto argentino llega a un territorio históricamente hostil, pero lo hace con confianza, respaldado por sus últimas actuaciones.

Los Springboks planificaron su temporada con un objetivo claro: ganar el Rugby Championship. Sin embargo, la derrota como locales frente a Australia alteró ese panorama. La resonante victoria en Nueva Zelanda les devolvió impulso, no solo por el resultado, sino también por su magnitud: fue la mayor diferencia histórica como visitantes ante los All Blacks.

Ahora, ante Los Pumas, en este cierre del torneo, buscarán consolidar ese envión y revalidar la corona de 2024.

Por el lado argentino, el equipo que dirige Felipe Contepomi enfrentará uno de los desafíos más exigentes de los últimos tiempos: jugar en la casa de los campeones del mundo y confirmar todo lo bueno que mostró hasta aquí. Para lograrlo, deberán minimizar errores y potenciar sus virtudes.

El scrum, las salidas y los puntos de encuentro serán aspectos fundamentales en el desarrollo del juego. Además, sorprender con variantes ofensivas y ser eficaces cada vez que ingresen a las 22 rivales serán factores decisivos si quieren concretar una victoria.

La presencia de Los Pumas con chances concretas de ser campeones en la última etapa del torneo refleja el crecimiento de un proceso que comenzó antes del Mundial de Francia 2023, bajo la conducción de Michael Cheika, y que hoy vive su mejor momento, con sólidos argumentos y reconocimiento internacional.

El de este sábado será el 39° enfrentamiento entre ambos seleccionados. El historial favorece ampliamente a Sudáfrica, con 33 triunfos, contra 4 victorias argentinas y un empate: aquel recordado 16-16 en Mendoza, en el primer Rugby Championship de 2012.

Durban guarda un lugar especial en la historia del rugby argentino: allí, en 2015, Los Pumas consiguieron su primer triunfo histórico ante Sudáfrica, por 37-15, con la presencia del legendario equipo argentino de 1965 como testigo.

Desde entonces, jugaron dos veces más en el Kings Park Stadium, con victorias sudafricanas: 34-21 en 2018 y 38-21 en 2022.

En 2024, cada equipo se impuso en su territorio: Los Pumas ganaron en Santiago del Estero por 29-28, mientras que los Springboks vencieron en Nelspruit por un contundente 48-7.