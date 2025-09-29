En el marco de la 10ª edición del Encuentro Juan Cruz Mathé, evento que reunió a más de 700 chicos de todo el país, la Comisión Directiva de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) entregó un presente a los tres jugadores paranaenses que formaron parte del plantel de Los Pumitas que logró la Medalla de Bronce en el Mundial M20.
La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20
La UER homenajeó a los paranaenses Bautista Lescano, Franco Benítez y Diego Correa, Los Pumitas de Bronce en el Mundial M20, durante el Juan Cruz Mathé.
29 de septiembre 2025 · 10:47hs
El acto se llevó a cabo durante el desarrollo del encuentro, en un momento especial donde los jóvenes Bautista Lescano, Franco Benítez y Diego Correa fueron homenajeados por su importante logro deportivo.
Este reconocimiento destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que demostraron a lo largo de la competencia, reafirmando el orgullo que representan para su provincia y para el rugby argentino.