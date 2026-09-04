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Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

El Gobierno nacional avanza con la provincialización de los trenes, en este caso el del rama Paraná-La Picada, que hace más de cuatro meses que no funciona.

4 de septiembre 2026 · 21:55hs
El Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada. 

El Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada. 

El Gobierno nacional dio un paso decisivo para avanzar en la provincialización de los trenes, en este caso el ramal Paraná-La Picada, el único servicio de pasajeros que se mantenía activo en la provincia de Entre Ríos hasta su sorpresiva suspensión a comienzos de mayo.

Tras haber cerrado recientemente la transferencia del Tren del Valle a Río Negro, el Gobierno nacional alista el terreno para traspasar el control del ramal entrerriano al gobierno provincial.

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La decisión sobre los trenes del Gobierno nacional

A través de la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, el Estado desafectó el tramo entre Paraná y El Pingo (correspondiente al ramal U15 de la línea General Urquiza) de la órbita de Trenes Argentinos Cargas (TAC) y se lo asignó a Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

Ahora con la decisión se busca que ADIF quede facultada para encomendar y delegar de forma directa la gestión del tren local de Paraná al Gobierno de Entre Ríos una vez formalizado el acuerdo entre ambas jurisdicciones.

Un aspecto central en la provincialización del tren en Entre Ríos radica en el esquema operativo. A diferencia de Río Negro, Entre Ríos no cuenta actualmente con una empresa ferroviaria propia inscripta en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (Renof).

Frente a este escenario, la Provincia podría optar por contratar un operador privado registrado para que asuma la prestación del servicio. Se trata de un modelo que ya implementaron otras administraciones provinciales para reactivar o mantener sus servicios regionales: Jujuy con el Tren de la Quebrada o Mendoza con el Tren de Cercanías.

Más de cuatro meses sin servicio ferroviario

El tren dejó de circular a principios de mayo de este año sin precisiones oficiales respecto de las razones. Aunque en un principio se adujeron problemas en la infraestructura de las vías, las prestaciones nunca se reanudaron a pesar de haberse realizado pruebas técnicas de circulación sin pasajeros sobre el tendido ferroviario a finales de junio.

La interrupción del servicio de trenes entre Paraná y La Picada dejó sin un medio de transporte económico y fundamental a cientos de usuarios diarios.

Trenes gobierno nacional Paraná-La Picada
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