Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica.

4 de octubre 2025 · 14:09hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

En el cierre del Rugby Championship 2025, Los Pumas fueron locales en Twickenham y, pese a jugar un gran partido ante los poderosos Springboks, cayeron 29-27 en un final vibrante. Argentina mostró carácter y estuvo cerca de la hazaña, pero Sudáfrica fue más efectivo y se consagró bicampeón del certamen tras un duelo intenso y de alto nivel.

El inicio del equipo argentino fue ideal. A los tres minutos ya jugaban con un hombre de más tras la amonestación a Canan Moodie, y rápidamente capitalizaron la ventaja numérica con un try de Bautista Delguy en la punta derecha, convertido con precisión por Santiago Carreras.

Los Springboks vencieron a Los Pumas y se consagraron bicampeones del certamen

En ese tramo del partido, Sudáfrica no lograba hacer pie: apenas pudo descontar con un penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu y sufría en el juego abierto, donde Argentina imponía condiciones. La única vía de dominio para los Springboks era el scrum, desde donde comenzaron a ejercer presión. Por su parte, Carreras mantenía su gran efectividad a los postes, que lo consagró como goleador del torneo.

Los Pumas sostenían una gran intensidad en el contacto y respondían con solvencia en defensa. Sin embargo, poco a poco los sudafricanos comenzaron a ganar terreno con su clásica potencia física. Tras diez minutos de asedio constante cerca del ingoal argentino, finalmente Cobus Reinach apoyó el primer try sudafricano, luego del empuje del pack en el scrum.

El segundo tiempo comenzó con un dominio claro del conjunto africano y varias malas noticias para los dirigidos por Felipe Contepomi. Mayco Vivas vio la tarjeta amarilla, y en la acción siguiente, tras un line y posterior maul, Malcolm Marx apoyó un try cerca de la bandera que dio vuelta el marcador.

La situación se tornaba cada vez más cuesta arriba para Los Pumas. La baja de último momento de Joel Sclavi agravó los problemas en el scrum, donde el equipo argentino sufría y retrocedía en casi todas las formaciones. Encima, una nueva conquista de Reinach amplió aún más la diferencia.

Con el partido claramente inclinado a su favor, los Springboks volvieron a golpear con otro try de Marx, que prácticamente sentenció el encuentro y aseguró un nuevo título para Sudáfrica en el Rugby Championship.

A pesar de ello, Argentina no se rindió. Con una intercepción brillante, Delguy volvió a apoyar en el ingoal rival, y Los Pumas, con mucho orgullo, fueron al frente en busca de una remontada heroica. Carreras tuvo un penal que pegó en el palo, pero luego se reivindicó con una habilitación exquisita para Rodrigo Isgró, que apoyó en la última jugada para dejar el marcador a solo dos puntos de diferencia.

Con este resultado, concluye el torneo para el seleccionado argentino, que dejó una imagen combativa y buscará en la próxima ventana internacional de noviembre asegurar el sexto puesto en el ranking mundial.

