Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Tras su paso por Santa Fe, Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná y convocó a militantes libertarios para una caminata y acto en la costanera.

4 de octubre 2025 · 14:31hs
Tras su paso por Santa Fe, el presidente Javier Milei se trasladó hacia Paraná, donde fue recibido con un abrazo por el gobernador Rogelio Frigerio. La visita marca un momento clave, ya que ambos líderes sellaron un frente electoral de cara a los comicios del domingo 26.

Según anunciaron desde la organización, en la costanera de Paraná, en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, se realizará una convocatoria abierta a militantes y simpatizantes libertarios. Allí se espera una caminata, seguida de un acto, en un punto estratégico de la avenida principal.

En Paraná, Milei fue recibido por el gobernador Frigerio

Además, está previsto que Milei mantenga un encuentro privado con Frigerio, reforzando la alianza política. Desde su entorno señalaron que la intención del Presidente es "volver a la esencia de 2023", acercándose a la gente como uno más, saludando y mostrando cercanía con sus seguidores.

