Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

Los Pumas enfrentan a Sudáfrica este sábado, a las 10, en Twickenham, por la última fecha del Rugby Championship 2025. Transmite ESPN y Disney+.

4 de octubre 2025 · 09:28hs
Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham.

Este sábado, Los Pumas se enfrentarán nuevamente a Sudáfrica en Twickenham, Londres, por la última fecha del Rugby Championship 2025, en lo que será una oportunidad de revancha tras la dura derrota sufrida en Durban.

El encuentro se transmitirá en vivo desde las 9 de la mañana por ESPN y Disney+, mientras que el kickoff está previsto para las 10. El concordiense Marcos Kremer será titular.

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025.

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo.

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

LEER MÁS: La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea

Histórico duelo en Twickenham: Los Pumas reciben a Sudáfrica

Embed

El seleccionado argentino llega a este compromiso con la necesidad de mejorar su imagen, luego de caer por un contundente 67-30 ante los Springboks, actuales bicampeones del mundo. A pesar de haber anotado 30 puntos (la cuarta mejor marca en el historial ante los sudafricanos), la defensa dejó mucho que desear al recibir nueve tries, en lo que fue la segunda peor derrota frente a este rival.

Sudáfrica demostró estar en un nivel muy superior, sobre todo en el segundo tiempo, donde no hubo equivalencias. Uno de los grandes responsables fue Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien tuvo una actuación consagratoria al anotar 37 puntos, batiendo todos los récords.

Este será el partido número 40 entre ambos seleccionados desde el primer enfrentamiento en 1993, cuando Sudáfrica volvió al rugby internacional tras el fin del apartheid y la llegada de Nelson Mandela al poder. De esos 39 partidos previos, los Springboks ganaron 34. La goleada en Durban marcó la tercera vez que le anotan nueve tries a Los Pumas, tras los antecedentes de 2008 en Johannesburgo (63-9) y 2013 en Soweto (73-13).

A pesar de los últimos traspiés (también se recuerda la derrota de 2024 en Nelspruit por 48-7), Los Pumas se preparan para un desafío mayúsculo, sin su habitual pareja de medios, lo que sumará una dificultad extra en la conducción del equipo. Referentes del plantel nacional coincidieron en que la prioridad estará en demostrar carácter y estar a la altura del compromiso, en un escenario imponente y simbólico como Twickenham, donde el conjunto argentino hará las veces de local.

Sudáfrica, por su parte, va en busca de su segundo Rugby Championship consecutivo, tras el título conseguido en 2024, y sigue consolidándose como la mejor selección del mundo, tanto por juego como por ranking, manteniendo el envión tras la consagración en el Mundial de Francia 2023, donde superaron a los All Blacks en la final.

Los Pumas Sudáfrica Rugby Championship
Noticias relacionadas
La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea.

La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby.

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby.

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas chocaron contra los Springboks.

Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

Ver comentarios

Lo último

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

El horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025

El horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025

Ultimo Momento
Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

El horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025

El horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Policiales
Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Ovación
Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

La provincia
Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Falleció el sacerdote Agustín Kaul, creador de la escuela Santa Teresita

Falleció el sacerdote Agustín Kaul, creador de la escuela Santa Teresita

Dejanos tu comentario