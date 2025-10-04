Los Pumas buscan revancha ante Sudáfrica en un histórico duelo en Twickenham.

Los Pumas enfrentan a Sudáfrica este sábado, a las 10, en Twickenham, por la última fecha del Rugby Championship 2025. Transmite ESPN y Disney+.

Este sábado, Los Pumas se enfrentarán nuevamente a Sudáfrica en Twickenham, Londres, por la última fecha del Rugby Championship 2025, en lo que será una oportunidad de revancha tras la dura derrota sufrida en Durban.

El encuentro se transmitirá en vivo desde las 9 de la mañana por ESPN y Disney+, mientras que el kickoff está previsto para las 10. El concordiense Marcos Kremer será titular.

Histórico duelo en Twickenham: Los Pumas reciben a Sudáfrica

El seleccionado argentino llega a este compromiso con la necesidad de mejorar su imagen, luego de caer por un contundente 67-30 ante los Springboks, actuales bicampeones del mundo. A pesar de haber anotado 30 puntos (la cuarta mejor marca en el historial ante los sudafricanos), la defensa dejó mucho que desear al recibir nueve tries, en lo que fue la segunda peor derrota frente a este rival.

Sudáfrica demostró estar en un nivel muy superior, sobre todo en el segundo tiempo, donde no hubo equivalencias. Uno de los grandes responsables fue Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien tuvo una actuación consagratoria al anotar 37 puntos, batiendo todos los récords.

Este será el partido número 40 entre ambos seleccionados desde el primer enfrentamiento en 1993, cuando Sudáfrica volvió al rugby internacional tras el fin del apartheid y la llegada de Nelson Mandela al poder. De esos 39 partidos previos, los Springboks ganaron 34. La goleada en Durban marcó la tercera vez que le anotan nueve tries a Los Pumas, tras los antecedentes de 2008 en Johannesburgo (63-9) y 2013 en Soweto (73-13).

A pesar de los últimos traspiés (también se recuerda la derrota de 2024 en Nelspruit por 48-7), Los Pumas se preparan para un desafío mayúsculo, sin su habitual pareja de medios, lo que sumará una dificultad extra en la conducción del equipo. Referentes del plantel nacional coincidieron en que la prioridad estará en demostrar carácter y estar a la altura del compromiso, en un escenario imponente y simbólico como Twickenham, donde el conjunto argentino hará las veces de local.

Sudáfrica, por su parte, va en busca de su segundo Rugby Championship consecutivo, tras el título conseguido en 2024, y sigue consolidándose como la mejor selección del mundo, tanto por juego como por ranking, manteniendo el envión tras la consagración en el Mundial de Francia 2023, donde superaron a los All Blacks en la final.