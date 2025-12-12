Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense.

El diseñador chajariense Luis Ocampo vio uno de sus logos llegar a manos de Messi, luego de que una jugadora del Miami Grove intercambiara su camiseta con él.

Luis Ocampo, joven diseñador gráfico freelance oriundo de Chajarí, trabaja desde hace un año y medio para un club de fútbol femenino de Miami . En ese marco realizó distintos trabajos y, en las últimas semanas, una camiseta con uno de sus logos llegó nada menos que a las manos de Lionel Messi.

El Miami Grove Fútbol Club, equipo femenino semiprofesional de esa ciudad, le había solicitado tiempo atrás el diseño de un logo inspirado en el del Manchester City. En la propuesta final predominan los colores rosado y celeste, y la imagen central es la de un pavo real.

El logo de un chajariense llegó a manos de Messi

Recientemente, Mastercard lanzó una campaña con Messi en la que el futbolista debía intercambiar camisetas con fans. En un video difundido por la marca se observa el momento en que el astro argentino sorprende a una joven para realizar el intercambio. La fan pertenece al Miami Grove, por lo que llevaba consigo la remera con el logo creado por el diseñador chajariense.

Ocampo visitó los estudios de RADIO CHAJARI y compartió su emoción por lo ocurrido. "Veo el video del intercambio y sigo sin poder creerlo", expresó.