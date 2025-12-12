Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense

El diseñador chajariense Luis Ocampo vio uno de sus logos llegar a manos de Messi, luego de que una jugadora del Miami Grove intercambiara su camiseta con él.

12 de diciembre 2025 · 12:54hs
Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense.

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense.

Luis Ocampo, joven diseñador gráfico freelance oriundo de Chajarí, trabaja desde hace un año y medio para un club de fútbol femenino de Miami. En ese marco realizó distintos trabajos y, en las últimas semanas, una camiseta con uno de sus logos llegó nada menos que a las manos de Lionel Messi.

El Miami Grove Fútbol Club, equipo femenino semiprofesional de esa ciudad, le había solicitado tiempo atrás el diseño de un logo inspirado en el del Manchester City. En la propuesta final predominan los colores rosado y celeste, y la imagen central es la de un pavo real.

La copa que entrega al ganador del Torneo Apertura.

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Messi arrasa en la MLS: MVP 2025, Bota de Oro y primer título de la MLS Cup.

Messi arrasa en la MLS: MVP 2025, Bota de Oro y primer título de la MLS Cup

LEER MÁS: Messi arrasa en la MLS: MVP 2025, Bota de Oro y primer título de la MLS Cup

El logo de un chajariense llegó a manos de Messi

Recientemente, Mastercard lanzó una campaña con Messi en la que el futbolista debía intercambiar camisetas con fans. En un video difundido por la marca se observa el momento en que el astro argentino sorprende a una joven para realizar el intercambio. La fan pertenece al Miami Grove, por lo que llevaba consigo la remera con el logo creado por el diseñador chajariense.

Logotipo (1).jpeg

Ocampo visitó los estudios de RADIO CHAJARI y compartió su emoción por lo ocurrido. "Veo el video del intercambio y sigo sin poder creerlo", expresó.

Lionel Messi Chajarí Luis Ocampo
Noticias relacionadas
El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo.

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El Naranja de Santa Elena ha sido el mejor equipo de la Liga Provincial y buscará coronarlo con el título.

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3.

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Ver comentarios

Lo último

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ultimo Momento
Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Policiales
Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

La provincia
Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario