Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

El Turismo Carretera llega a Paraná, donde la actividad en pista se iniciará el sábado con entrenamientos y clasificación. También estarán el TC Pista y las Fórmulas 2 y 3.

La categoría llega a Paraná, donde finalizará la Etapa Regular y se conocerá a los 12 clasificados.

El Turismo Carretera y el TC Pista visitan el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná para llevar a cabo la 10ª fecha del campeonato 2026, que para ambas categorías representa el cierre de la Etapa Regular. Además, estarán compitiendo las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3.

La competencia en el trazado entrerriano cuenta con un total de 52 inscriptos en pista para el TC y 20 en el TC Pista, el número más bajo en lo que va de la temporada. Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) viene de ganar en la última cita en San Juan, mientras que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) llega a esta carrera como líder del torneo.

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Se trata de una de las plazas más tradicional y taquilleras que tiene la categoría y donde se espera contar con un buen marco de púbico. Además, la condición climática favorable del fin de semana despertará el interés de muchos amantes del deporte motor, que llegarán de distintos puntos del país.

Este fin de semana, el Turismo Carretera entra en etapas decisivas: define su etapa regular en Paraná, junto al TC Pista, a la Fórmula 2 Argentina y a la Fórmula 3 Metropolitana. Cuatro categorías juntas en una ciudad cargada de pasión fierrera.

Los horarios del fin de semana de TC

El cronograma que tendrá la actividad en el Autódromo del Club de Volantes de Paraná será el siguiente:

Sábado

A las 8: Entrenamiento Fórmula 3

A las 8.37: Entrenamiento Fórmula 2

A las 8.55: Entrenamiento TC Pista

A las 10.03: Entrenamiento Fórmula 3

A las 10.40: Entrenamiento Fórmula 2

A las 11.05: Entrenamiento Turismo Carretera

A las 11.55: Entrenamiento TC Pista

A las 13.03: Clasificación Fórmula 2

A las 13.16: Entrenamiento Turismo Carretera

A las 14.25: Clasificación Fórmula 3

A las 15.10: Clasificación Fórmula 2

A las 15.24: Clasificación TC Pista

A las 16.06: Clasificación Turismo Carretera

A las 17.30: Final 1 Fórmula 3 a 12 vueltas

Domingo

Desde las 9.10: las 2 series del TC Pista

Desde las 10.10: las 3 series del Turismo Carretera

A las 11.25: Final Fórmula 2 a 12 vueltas

A las 12: Final 2 Fórmula 3 a 12 vueltas

A las 12.50: Final TC Pista a 20 vueltas

A las 14: Final Turismo Carretera a 25 vueltas