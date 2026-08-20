Senasa confirmó el hallazgo de Picudo Rojo en una estancia en Colonia Elía y se puso en marcha un plan para relevar palmeras y prevenir la dispersión.

Activaron un operativo en Colonia Elía luego de detectar la presencia de Picudo Rojo en una palmera.

Luego de la confirmación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre la presencia de Picudo Rojo en una palmera ubicada en una estancia del ejido de Colonia Elía, se activó la comisión local para coordinar las acciones frente a la contingencia sanitaria.

La comisión se conformó en la sede municipal y contó con la participación del intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera, y el secretario de Gobierno, Sebastián Adón.

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También participaron representantes del parque natural provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, dependiente de la Secretaría de Ambiente: su intendente, Alberto Zapata, y la guardaparque Marisa Frizo.

Por parte del organismo sanitario estuvieron presentes la coordinadora de Protección Vegetal, Natalia Smith, y la técnica Anabel Salcedo.

Relevamiento de palmeras

Durante el encuentro, las autoridades y especialistas definieron un plan de acción inmediato que contempla relevar e identificar todas las palmeras ubicadas en un radio de un kilómetro alrededor del ejemplar afectado.

El operativo tendrá especial atención sobre la especie Phoenix, conocida como palmera fénix o canaria, debido a que es una de las más susceptibles al ataque de este insecto.

Además, se establecieron pautas para el control operativo y medidas de profilaxis destinadas a evitar la dispersión de la plaga hacia otros ejemplares.

Capacitación y prevención

El plan de respuesta también contempla una campaña de difusión destinada a la comunidad. Se prevé la realización de charlas informativas para vecinos y estudiantes de las escuelas de la zona, con el objetivo de facilitar la identificación del insecto y promover medidas preventivas.

Desde los organismos que intervienen remarcaron que la participación de la comunidad resulta fundamental para detectar posibles ejemplares afectados y evitar la propagación del Picudo Rojo.

Una plaga de alto impacto

El Picudo Rojo es una plaga originaria del sudeste asiático que afecta principalmente a distintas especies de palmeras. El insecto mantiene una presencia significativa en Uruguay, lo que representa un factor de riesgo para las zonas cercanas de Entre Ríos.

Ante este escenario, la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y sus secretarías de Ambiente y Agricultura, junto con Senasa, venía desarrollando protocolos de prevención y capacitación.

La confirmación del ejemplar afectado en Colonia Elía permitió activar de manera inmediata los mecanismos de respuesta local y coordinar el trabajo entre organismos provinciales, nacionales y autoridades municipales.

El relevamiento de las palmeras, las medidas de control y la capacitación comunitaria serán las primeras acciones para contener la presencia de la plaga y reducir el riesgo de dispersión en la región.