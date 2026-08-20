Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

El comisario y abogado Daniel Rosatelli, investigado por narcotráfico, no declaró este jueves tras solicitar acceder primero a la totalidad del expediente.

En las audiencias de indagatoria llevadas a cabo este jueves ante el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, el comisario y abogado Daniel Rosatelli decidió no declarar en esta instancia. Según supo UNO, en su lugar, solicitó acceder de manera completa al expediente judicial para conocer detalladamente los hechos y la investigación en su contra antes de brindar su testimonio ante la Justicia.

UNO también supo que Rosatelli tiene la firme intención y se encuentra "ansioso por declarar", pero que la falta de tiempo para examinar la totalidad de la causa impidió que lo hiciera durante la jornada de hoy. Por este motivo, su representación técnica solicitará una nueva citación para que preste declaración una vez que hayan podido analizar meticulosamente los documentos de la causa. Los abogados que ejercen su defensa son Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

Asimismo, UNO también pudo constatar que Martín Reynaldo Pelizzari, defendido por el abogado Franco Azziani Cánepa, tampoco declaró. Al igual que Rosatelli, espera acceder al expediente.

Rosatelli, quien es ampliamente reconocido en los ámbitos tribunalicios por ejercer la defensa de uniformados acusados de cometer delitos en cumplimiento de sus funciones, arribó a los Tribunales Federales alrededor de las 10 de la mañana custodiado por la Policía Federal. Su llegada provocó un movimiento inusual en el edificio judicial, donde la Policía Federal y la policía tribunalicia limitaron el acceso de los periodistas al hall central del edificio para registrar imágenes. A las 13, los letrados se retiraron del edificio de Tribunales y Rosatelli volvió a la cárcel.

La detención de Rosatelli se concretó la mañana del miércoles en el marco de una causa judicial por narcotráfico, la cual se originó el 13 de febrero de este año a partir del secuestro de 1.345 kilos de marihuana en un vehículo en la localidad de La Paz.

Como parte del avance de la causa, las fuerzas federales también allanaron la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos y estuvo circunscripto específicamente a la oficina del comisario Daniel Rosatelli, integrante del área jurídica de la fuerza provincial y también el estudio jurídico, ubicado en la calle Corrientes 519 de la capital entrerriana. Dicho procedimiento contó con la participación de un integrante de la Comisión Directiva del Colegio de la Abogacía (CAER) en carácter de veedor, tal como lo exige la normativa de la institución para garantizar el debido proceso en allanamientos a oficinas de letrados.

Otros implicados

A pesar del hermetismo que aún persiste en la causa, el sitio Análisis Digital dio a conocer que otros nombres de los investigados vinculados a esta causa penal son. Ellos, son:

César Leonel Ramírez: de 34 años de edad, quien fue el único detenido en el camino de tierra alternativo de La Paz mientras transportaba los más de 1.300 kilos de marihuana en el utilitario Citroën Jumper.

Martín Reynaldo Pelizzari: actualmente cumple una condena en prisión, señalado como sospechoso en la causa y acusado de haber aportado los cheques para la compra del utilitario.

Claudio David Luna: ubicado como sospechoso por sus presuntos vínculos con el cargamento; además, desde su cuenta bancaria se realizaron las transferencias de dinero para la adquisición inicial de la camioneta.

Esteban Siebenlist Bustos: identificado como uno de los vinculados a la trama investigada.

Alan Favieri: Identificado como uno de los sospechosos que logró darse a la fuga campo traviesa durante el operativo policial en La Paz.

José Belén Favieri: hermano de Alan, también identificado como el otro sospechoso prófugo que escapó en el procedimiento de La Paz.