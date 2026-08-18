El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Este viernes se realizará una exhibición por las calles de Paraná y la conferencia de presentación. Habrá 52 autos inscriptos en el TC.

Al igual que el año pasado los autos del Turismo Carretera realizarán la exhibición por las calles de Paraná en la jornada del viernes. Al mismo tiempo se dio a conocer que serán 52 los autos inscriptos para la última fecha de la Etapa Regular este fin de semana en Paraná.

Está previsto que el evento comience a las 18.30 la estación de servicio de Avenida Laurencena. Los autos de TC y TC Pista harán sentir el sonido de los motores multiválvulas por avenida Luis Etchevehere, más tarde transitarán por Alameda de la Federación hasta llegar al Parque Urquiza, donde está programada la conferencia de presentación de la última fecha de la Etapa Regular desde las 19.30, donde estarán pilotos y directivos.

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52 inscriptos para Paraná

Se conocieron a los 52 pilotos que disputarán la décima fecha, a disputarse este fin de semana en el Club de Volantes Entrerrianos. Jonatan Castellano llega como líder y como el principal candidato a llevarse los 15 puntos para el inicio de la Copa, debido a sus 266,5 puntos que lo distancian a 36 puntos del escolta Agustín Canapino.

Además de Castellano y Canapino, los Mercedes de Otto Fritzler y José Manuel Urcera, sumado a Juan Pablo Gianini, ganador de las fechas especiales, están clasificados a la Copa. Este fin de semana, desvelará a los otros 8 pilotos en juego.

Como novedades, Nicolás Moscardini cambia de marca y de equipo: dejó atrás al Gurí Martínez Competición y Ford, para correr con el Dodge Challenger del SAP Team, que dejó vacante Joaquín Ochoa, quién ahora debutará a bordo de un Toyota Camry del Azar Motorsport. Por último, Kevín Candela retorna tras una fecha de impasse. Cabe resaltar que a partir del inicio de la Copa, ya no se permiten cambios de auto.