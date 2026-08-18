Uno Entre Rios | Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Este viernes se realizará una exhibición por las calles de Paraná y la conferencia de presentación. Habrá 52 autos inscriptos en el TC.

18 de agosto 2026 · 19:41hs
Los autos del TC se mostrarán por las calles de Paraná este viernes.

Los autos del TC se mostrarán por las calles de Paraná este viernes.

Al igual que el año pasado los autos del Turismo Carretera realizarán la exhibición por las calles de Paraná en la jornada del viernes. Al mismo tiempo se dio a conocer que serán 52 los autos inscriptos para la última fecha de la Etapa Regular este fin de semana en Paraná.

Los Turismo Carretera en la calle.

Los Turismo Carretera en la calle.

Está previsto que el evento comience a las 18.30 la estación de servicio de Avenida Laurencena. Los autos de TC y TC Pista harán sentir el sonido de los motores multiválvulas por avenida Luis Etchevehere, más tarde transitarán por Alameda de la Federación hasta llegar al Parque Urquiza, donde está programada la conferencia de presentación de la última fecha de la Etapa Regular desde las 19.30, donde estarán pilotos y directivos.

El Gurí tuvo su primera carrera de local en 1997 y sus dos victorias en el CVE fueron en 2005 y 2015.

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

View this post on Instagram

52 inscriptos para Paraná

Se conocieron a los 52 pilotos que disputarán la décima fecha, a disputarse este fin de semana en el Club de Volantes Entrerrianos. Jonatan Castellano llega como líder y como el principal candidato a llevarse los 15 puntos para el inicio de la Copa, debido a sus 266,5 puntos que lo distancian a 36 puntos del escolta Agustín Canapino.

Además de Castellano y Canapino, los Mercedes de Otto Fritzler y José Manuel Urcera, sumado a Juan Pablo Gianini, ganador de las fechas especiales, están clasificados a la Copa. Este fin de semana, desvelará a los otros 8 pilotos en juego.

Como novedades, Nicolás Moscardini cambia de marca y de equipo: dejó atrás al Gurí Martínez Competición y Ford, para correr con el Dodge Challenger del SAP Team, que dejó vacante Joaquín Ochoa, quién ahora debutará a bordo de un Toyota Camry del Azar Motorsport. Por último, Kevín Candela retorna tras una fecha de impasse. Cabe resaltar que a partir del inicio de la Copa, ya no se permiten cambios de auto.

Paraná Turismo Carretera Exhibición
Noticias relacionadas
El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año.

El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año

La Paraná Lee se cerró este lunes en la Sala Mayo.

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Foto: Bomberos.

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

parana lee cierra este lunes con martin kohan, josefina licitra y una amplia agenda cultural

Paraná Lee cierra este lunes con Martín Kohan, Josefina Licitra y una amplia agenda cultural

Ver comentarios

Lo último

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Ultimo Momento
Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a Recoleta y acaricia los cuartos de la Copa Sudamericana

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

La provincia
Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Encanto de cuentos: una propuesta para adultos mayores

"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

Dejanos tu comentario