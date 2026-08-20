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Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

En Concordia, 60 familias recibieron sus escrituras, mientras que en Colonia Ayuí fueron 18 quienes accedieron a sus títulos de propiedad.

20 de agosto 2026 · 18:37hs
En Concordia

En Concordia, 60 familias recibieron sus escrituras, mientras que en Colonia Ayuí fueron 18.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) entregó los títulos de propiedad de sus viviendas a 78 familias de Concordia y Colonia Ayuí. El evento se da en el marco de las acciones destinadas a avanzar en la regularización dominial de los grupos habitacionales construidos por el organismo.

Familias con sus escrituras.

Familias con sus escrituras.

En Concordia, 60 familias recibieron sus escrituras, mientras que en Colonia Ayuí fueron 18 quienes accedieron a sus títulos de propiedad.

El hecho ocurrió en el hospital Ramón Carrillo de Concordia. 

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De los actos participaron el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; los intendentes de Concordia, Francisco Azcué, y de Colonia Ayuí, José Marticorena; la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; la senadora provincial, Gloria Cozzi; el vocal del organismo, José Antonio Artusi; el director de la Regional Salto Grande, Alfonso Sa; y el concejal, Mauricio Rey, entre otras autoridades y familias beneficiarias.

Regularización dominal a familias de Concordia

Al respecto, Schönhals remarcó que "junto al gobernador Rogelio Frigerio, seguimos trabajando para avanzar en la regularización dominial y completar la documentación de las viviendas que aún tienen pendiente este trámite, porque queremos que cada familia pueda contar con la seguridad jurídica que brinda la escritura".

Por su parte, el intendente Azcué destacó "el rol de un Estado presente que trabaja para que muchas familias puedan regularizar su situación dominial", y señaló que esto "les da tranquilidad, pero también la posibilidad de crecer, proyectarse y desarrollarse".

En tanto, el presidente municipal de Colonia Ayuí, José Marticorena, valoró la entrega de los títulos de propiedad y destacó la importancia de continuar acompañando a las familias en el proceso de regularización dominial de sus viviendas.

Concordia Escritura viviendas
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