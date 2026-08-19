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Mariano Werner: "Disfruto correr en Paraná"

Mariano Werner palpitó el cierre de la Etapa Regular en Paraná. "Sé que hay un gran porcentaje de gente que desea que todo me salga bien", apuntó.

19 de agosto 2026 · 18:20hs
Mariano Werner quedó cerca de meterse entre los 12 pilotos que pelearán por los playoff.

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Este fin de semana el Turismo Carretera se presenta en el autódromo del Club de Volantes de Paraná, donde Mariano Werner correrá de local ante su gente. Siempre se trata de una fecha especial para el piloto de Ford, donde allá por 2009 ganó de local y nunca más lo pudo concretar, pese a que en varias oportunidades estuvo muy cerca.

Este año Mariano Werner ganó en Santiago del Estero.

Este año Mariano Werner ganó en Santiago del Estero.

“Correr en el patio de mi casa es lo más lindo que te puede ocurrir porque vuelven muchos recuerdos como por ejemplo mi primer triunfo en el Turismo Carretera. Disfruto correr en Paraná por todo el cariño que te brinda la gente y los allegados", expresó.

Mariano Werner empezará la Copa de Oro en la cima del torneo.

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Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Tomar contacto con la cinta asfáltica le genera al paranaense una sensación distinta. “No es lo mismo salir con mi auto en Paraná que en otro escenario. Hay circuitos especiales como Rafaela, Río Cuarto, San Nicolás, entre otros, pero este es distinto porque, sé que hay un gran porcentaje de gente que desea que todo me salga bien", manifestó.

La expectativa de Mariano Werner por entrar a los playoff

Con nueve finales disputadas, el piloto del Mustang se encuentra séptimo en el torneo y no tiene margen de error. “Los puntos perdidos en San Juan duelen y ahora uno debe enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos para ingresar a la Copa", dijo.

Al ser consultado sobre el rendimiento de su Ford, el referente de la marca comentó: “El funcionamiento lo divido en dos. Tuvimos resultados buenos y otros no tan buenos. En Paraná, luego de los cambios reglamentarios, vamos a saber cómo está parado cada uno".

Por último, Mariano considera que los candidatos a la corona se notarán a partir del cierre de esta fecha. “En la etapa regular vi que los candidatos fueron cambiando. Ahora creo que después del fin de semana vamos a ver quiénes se perfilan. ¿Para qué estoy yo?, ojalá que para cosas importantes", finalizó.

Mariano Werner Turismo Carretera Paraná
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