El Gobierno nacional de Javier Milei decidió utilizar otra vez la denominación de Día de la Raza para referirse a la histórica efeméride del 12 de octubre.

El Gobierno nacional volvió a la denominación de Día de la Raza para el 12 de octubre.

El Gobierno nacional del presidente Javier Milei decidió utilizar nuevamente la antigua denominación de Día de la Raza para referirse a la histórica efeméride del 12 de octubre. La sorpresiva medida, comunicada de manera oficial, se posiciona a contramano de la tendencia adoptada por la inmensa mayoría de los países que integran América Latina.

El feriado del 12 de octubre vuelve a aparecer con una denominación histórica en el calendario oficial de la Argentina. En el sitio web del Gobierno nacional, la fecha figura actualmente como Día de la Raza, en lugar de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se utilizó durante los últimos años.

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El cambio que dispuso la Administración Nacional actual en la forma en que aparece registrada la fecha no modifica que el 12 de octubre continúa siendo un feriado nacional. En 2026, además, tendrá una particularidad que beneficiará a quienes quieran disfrutar de un descanso extendido.

La denominación Día de la Raza tiene un antecedente histórico en la Argentina y estuvo vinculada tradicionalmente con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Sin embargo, en 2010 la denominación fue modificada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

A través del Decreto 1584/10, la fecha pasó a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con un enfoque orientado a la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Actualmente, el calendario oficial de feriados de 2026 publicado en www.argentina.gob.ar muestra nuevamente la denominación “Día de la Raza” para el 12 de octubre.

Qué día cae el feriado en 2026

El calendario oficial establece que el 12 de octubre de 2026 será lunes. Por lo tanto, quienes tengan descanso durante el feriado podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos. La fecha quedará organizada de la siguiente manera: sábado 10 y domingo, fin de semana, lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza.

Además, el 12 de octubre forma parte de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, publicó El Cronista. La normativa actualmente vigente lo identifica como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, aunque el calendario oficial de 2026 lo muestra con la denominación “Día de la Raza”.