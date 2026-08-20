Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional volvió a la denominación de Día de la Raza para el 12 de octubre

El Gobierno nacional de Javier Milei decidió utilizar otra vez la denominación de Día de la Raza para referirse a la histórica efeméride del 12 de octubre.

20 de agosto 2026 · 18:08hs
El Gobierno nacional volvió a la denominación de Día de la Raza para el 12 de octubre.

El Gobierno nacional volvió a la denominación de Día de la Raza para el 12 de octubre.

El Gobierno nacional del presidente Javier Milei decidió utilizar nuevamente la antigua denominación de Día de la Raza para referirse a la histórica efeméride del 12 de octubre. La sorpresiva medida, comunicada de manera oficial, se posiciona a contramano de la tendencia adoptada por la inmensa mayoría de los países que integran América Latina.

LEER MÁS: Pueblos Originarios repudian considerar el 12 de octubre el "Día de la Raza"

La decisión del Gobierno nacional

El feriado del 12 de octubre vuelve a aparecer con una denominación histórica en el calendario oficial de la Argentina. En el sitio web del Gobierno nacional, la fecha figura actualmente como Día de la Raza, en lugar de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se utilizó durante los últimos años.

El Gobierno nacional retuvo unos US$3.000 millones de fondos de obras,

El Gobierno nacional retuvo unos 3 millones de dólares de fondos de obras

Anses: quiénes cobran este viernes 21 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos de agosto.

Anses: quiénes cobran este viernes 21 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos de agosto

El cambio que dispuso la Administración Nacional actual en la forma en que aparece registrada la fecha no modifica que el 12 de octubre continúa siendo un feriado nacional. En 2026, además, tendrá una particularidad que beneficiará a quienes quieran disfrutar de un descanso extendido.

La denominación Día de la Raza tiene un antecedente histórico en la Argentina y estuvo vinculada tradicionalmente con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Sin embargo, en 2010 la denominación fue modificada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

A través del Decreto 1584/10, la fecha pasó a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con un enfoque orientado a la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Actualmente, el calendario oficial de feriados de 2026 publicado en www.argentina.gob.ar muestra nuevamente la denominación “Día de la Raza” para el 12 de octubre.

Qué día cae el feriado en 2026

El calendario oficial establece que el 12 de octubre de 2026 será lunes. Por lo tanto, quienes tengan descanso durante el feriado podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos. La fecha quedará organizada de la siguiente manera: sábado 10 y domingo, fin de semana, lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza.

Además, el 12 de octubre forma parte de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, publicó El Cronista. La normativa actualmente vigente lo identifica como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, aunque el calendario oficial de 2026 lo muestra con la denominación “Día de la Raza”.

gobierno nacional Dia de la Raza 12 de octubre
Noticias relacionadas
Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir, dijo Javier Milei,

"Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir", dijo Javier Milei

la fiscalia de bolivia pidio 180 dias de prision preventiva para fernando cerimedo

La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo

¿Hay que hacerse cargo de un familiar en situación de calle? Qué dice la ley

¿Hay que hacerse cargo de un familiar en situación de calle? Qué dice la ley

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado

El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado

Ultimo Momento
La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado

El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado

Uruguay invita a descubrir el mundo del aceite de oliva entre paisajes, sabores y experiencias

Uruguay invita a descubrir el mundo del aceite de oliva entre paisajes, sabores y experiencias

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Policiales
Roncaglia, tras la detención del comisario: No es una simple sospecha

Roncaglia, tras la detención del comisario: "No es una simple sospecha"

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Ovación
Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: Perdí todo, mi familia está destrozada

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: "Perdí todo, mi familia está destrozada"

Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid

Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid

La provincia
Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

Activaron un operativo en Colonia Elía luego de detectar la presencia de Picudo Rojo en una palmera

Activaron un operativo en Colonia Elía luego de detectar la presencia de Picudo Rojo en una palmera

Paraná: profundo dolor por la muerte de un joven docente

Paraná: profundo dolor por la muerte de un joven docente

Dejanos tu comentario