Jornada gratuita de RCP para aprender a actuar ante una emergencia

La Jornada gratuita de RCP se realizrá en Paraná y organiza la Asociación Entrerriana de Anestesia, Analgesia y Reanimación.

La actividad será este sábado 22 de agosto, de 10 a 13, en la peatonal San Martín, frente a la plaza 1° de Mayo de la ciudad de Paraná. Habrá capacitaciones breves en RCP y prácticas abiertas a toda la comunidad.

Este sábado 22 de agosto, Paraná será escenario de una jornada abierta y gratuita de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de brindar herramientas básicas para actuar ante un paro cardiorrespiratorio y contribuir a prevenir muertes súbitas.

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Actividad

La actividad se desarrollará entre las 10 y las 13, en la peatonal San Martín, frente a la plaza 1° de Mayo. Las personas podrán acercarse en cualquier momento y participar de las capacitaciones, que serán breves y combinarán una explicación teórica con una instancia práctica.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Ramiro Piérola, presidente de la comisión directiva de la Asociación Entrerriana de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AEAAR), explicó que la iniciativa forma parte de una propuesta impulsada a nivel nacional por la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia y a la que se sumaron las entidades integrantes.

Piérola destacó que el objetivo central es acercar conocimientos fundamentales a la comunidad frente a una situación que puede ocurrir de manera inesperada y fuera de los ámbitos sanitarios.

"Lo más importante de la muerte súbita es que se produce fuera del sistema de salud. Se produce en la calle, en una cancha de fútbol, en una cancha de rugby. Se produce afuera del sistema de salud y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta", explicó.

Según indicó el profesional, se estima que ocurre aproximadamente una muerte súbita cada mil habitantes, una cifra que permite dimensionar la importancia de que la población cuente con herramientas para intervenir rápidamente.

"Tenemos que actuar rápido y no tener miedo. Que no nos asuste actuar en esta situación, que es cuando se cae alguien al piso y no sabemos qué hacer", remarcó.

La importancia de perder el miedo

Uno de los principales mensajes que buscarán transmitir durante la jornada es que no es necesario ser profesional de la salud para comenzar las maniobras básicas de RCP.

"La idea es capacitar a toda la comunidad. Esta situación se produce de un momento para el otro, entonces nosotros creemos que no hay que ser médico para llevarla adelante, sino al contrario: hay que perder el miedo y tratar de ayudar a esa persona que se desvanece", señaló Piérola.

Para desarrollar la actividad se instalarán dos carpas, donde anestesiólogos, residentes y otros integrantes de la asociación acompañarán a quienes quieran aprender las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La capacitación será completamente gratuita y no será necesario permanecer durante las tres horas que dure la jornada. Las personas podrán incorporarse a cualquiera de los cursos breves que se vayan desarrollando.

Cursos

Piérola explicó que cada capacitación tendrá una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos. Primero se brindará una explicación sobre los pasos básicos de actuación y luego los participantes podrán llevar esos conocimientos a la práctica.

"No es que el curso dura tres horas y que hay que ir a las 10 y quedarse hasta las 13. Son momentos donde se explica lo que hay que hacer y, una vez que se explicó en una pantalla la parte teórica, la ponemos en práctica con los torsos", detalló.

Los muñecos de práctica permitirán que los asistentes puedan familiarizarse con las maniobras y recibir indicaciones de los profesionales que estarán a cargo de la capacitación.

"Nosotros, con los residentes y la Secretaría Científica que lleva adelante este evento, vamos a explicar y mostrarles cómo son los pasos a seguir", agregó.

De esta manera, una vez que finalice cada curso breve, comenzará una nueva capacitación para quienes estén esperando o se acerquen en ese momento. La propuesta apunta así a que la mayor cantidad posible de personas pueda adquirir conocimientos básicos para actuar ante una emergencia.

Desde AEAAR invitaron a toda la comunidad a acercarse este sábado a la peatonal San Martín. La actividad será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y buscará que cada participante se vaya con herramientas concretas para responder ante un paro cardiorrespiratorio y ayudar a salvar una vida.