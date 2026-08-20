Paraná: profundo dolor por la muerte de un joven docente

Lautaro Besson era profesor de Educación Especial, graduado de Uader y trabajaba en la Escuela de Educación Integral N° 5 Dr. Martín Ruiz Moreno de Paraná

El fallecimiento de Lautaro Besson, joven docente de Educación Especial, generó profundo pesar entre familiares, colegas, integrantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y miembros de la comunidad salesiana. El educador se desempeñaba en la Escuela de Educación Integral N° 5 Doctor Martín Ruiz Moreno de Paraná.

Besson había sufrido un ataque cardíaco mientras disputaba un partido de fútbol correspondiente a una liga amateur. A raíz de ese episodio permaneció internado durante varios días, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

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Duelo institucional

La Escuela de Educación Integral N° 5 “Dr. Martín Ruiz Moreno” decretó duelo institucional con motivo del fallecimiento de Lautaro Besson, joven docente de Educación Especial. No habrá clases este viernes. “Queridas familias les informamos que no tendremos actividades el día viernes 21/08 por el fallecimiento de nuestro querido compañero docente Lautaro Besson“, manifestaron desde la institución a través de un comunicado.