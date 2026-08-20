El arquero paraguayo, gran revelación del Mundial 2026, tenía una propuesta para pegar el salto a Italia y jugar en el Monza, pero todos los caminos llevan a Francia.

La dirigencia, el técnico Néstor Gorosito y los hinchas sabían que, más temprano que tarde, Orlando Gill dejaría San Lorenzo. Luego de haber brillado con la selección de Paraguay y sido una de las revelaciones del Mundial 2026, fue acumulando pretendientes en distintas latitudes de Europa. Parecía pegar el salto a Italia, pero una propuesta de última hora lo cambió todo y podría recalar en Francia.

El arquero de 26 años era el principal apuntado de Monza, pero la oferta –trascendió un préstamo con una opción de compra-, no terminó de convencerlo . Tampoco al Ciclón, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de diez millones de dólares.

El arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, quedó a un paso de ser refuerzo de Lille

Truncado el desembarco a la Serie A y también a la liga de Grecia, ya que el club le bajó el pulgar a Olympiacos, todos los caminos conducen a la Ligue 1, más precisamente a Lille. En Europa ya se habla de un acuerdo tanto en los números como en el proyecto deportivo.

Para los Galgos, Gill no es una apuesta a futuro, como sucede con varias figuras del fútbol argentino, sino que le garantizaron protagonismo esta temporada. En caso de pulir los detalles finales de la operación, el paraguayo llegará para competir por la titularidad con el turco Berke Özer.

Actualmente, el guardián azulgrana carga con una suspensión provisional luego de haber sido expulsado en el clásico ante Huracán por pegarle un cabezazo a Lucas Blondel. Ya formuló su defensa, pero aún no hubo novedades por parte del Tribunal de Disciplina y sigue mirando los partidos desde afuera.