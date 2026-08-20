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Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

El atacante entrerriano formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors fue anunciado de manera oficial como nuevo fichaje del equipo albiverde de Bolivia.

20 de agosto 2026 · 13:49hs
Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero.

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero.

El delantero paranaense Matías Roskopf fue presentado oficialmente este jueves como nuevo refuerzo de Oriente Petrolero de Bolivia. El atacante formado en Boca Juniors firmó un contrato hasta junio de 2027 para disputar la Primera División del fútbol boliviano y afrontar un importante desafío internacional en la institución de Santa Cruz de la Sierra.

El club boliviano oficializó la llegada del atacante entrerriano a través de sus canales digitales, dándole la bienvenida y destacando sus cualidades ofensivas para encarar la presente temporada de la Liga Tecno. Con la incorporación de Roskopf, el conjunto albiverde busca potenciar su frente de ataque y sumar la cuota gol de un futbolista con amplia experiencia en distintas ligas del continente.

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Matías Roskopf fue presentado en Oriente Petrolero

Surgido futbolísticamente en la capital entrerriana y con un recordado paso por las divisiones infantiles y juveniles de la región antes de recalar en Colón de Santa Fe y posteriormente en las inferiores de Boca Juniors —donde completó su proceso formativo e integró selecciones argentinas juveniles—, Roskopf suma así una nueva experiencia en el fútbol del exterior.

A lo largo de su carrera profesional, el centrodelantero de 28 años ha vestido las camisetas de diversos clubes en el ámbito nacional e internacional, incluyendo pasos por el fútbol de Uruguay, Ecuador, Rumania y Chile. Esa polifuncionalidad y potencia en el área rival fueron factores determinantes para que la dirigencia y el cuerpo técnico de Oriente Petrolero apostaran por su fichaje.

Con la firma estampada y la documentación en regla, el paranaense ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para sumarse a los entrenamientos del primer equipo. Su objetivo primordial será adaptarse rápidamente al ritmo de competencia y aportar sus festejos en la lucha por ubicar a Oriente Petrolero en los puestos de vanguardia del certamen altiplánico.

Matías Roskopf delantero Paranaense Bolivia
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