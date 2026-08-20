El hombre fue sorprendido por la Policía mientras escapaba por los techos, tras ingresar a una vivienda y preparar una mochila con paltas.

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos.

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, durante la mañana de este jueves, personal policial que realizaba recorridas preventivas intervino en inmediaciones de las calles Regis Martínez y Blas Parera, donde observó a un hombre desplazándose por los techos de distintas viviendas de la zona.

Según se informó, el sujeto habría ingresado previamente a una propiedad ubicada sobre calle Regis Martínez, luego de trepar el tapial perimetral. Tras descender de los techos, fue inmediatamente aprehendido por los efectivos policiales.

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Lo sorprendieron robando paltas de una vivienda y terminó detenido

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron en el fondo del domicilio una mochila en cuyo interior había varias paltas que el sospechoso habría dejado preparadas para llevarse. Los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos a su propietario.

Tras poner lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, quedando supeditado a una causa por el supuesto delito de hurto por escalamiento.