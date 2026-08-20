Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli.

La detención del abogado y comisario Daniel Rosatelli, concretada este miércoles en Paraná en el marco de una investigación por narcotráfico , generó repercusiones dentro de la Policía de Entre Ríos y volvió a poner en escena una interna que desde hace tiempo atraviesa a la fuerza provincial.

Rosatelli fue trasladado este jueves por la mañana a los Tribunales Federales, donde iba a ser indagado en el marco de la investigación. Su defensa pidió acceder al expediente y su declaración se postergó. El procedimiento se desarrolló con restricciones para la prensa, puesto que los policías de tribunales impidieron el acceso al edificio ubicado en calle 25 de Mayo de Paraná.

"Guardar silencio": el duro mensaje que surgió tras la detención del comisario Rosatelli

En paralelo, durante las últimas horas se reactivó una cuenta de Instagram denominada "Voz Policial de Entre Ríos", que difundió contenido en respaldo al abogado. Hasta el momento se desconoce quién administra la cuenta.

Una de las publicaciones compartidas fue un flyer con la pregunta: "Policía de Entre Ríos: ¿proteger al corrupto o castigar al que denuncia?". La imagen fue acompañada por un extenso comentario en el que se cuestionaba el procedimiento contra Rosatelli y se vinculaba su situación judicial con las denuncias y reclamos que habría realizado dentro de la fuerza.

El comentario fue realizado originalmente en un video publicado por UNO que posteriormente fue eliminado. Allí se señalaba: "Qué raro que después de denunciar a la cúpula pase esto", y se sostenía además que Rosatelli habría puesto "en jaque a todo el 911" y que fue "el único que se jugó la cabeza defendiendo a policías perseguidos".

El texto también afirma que el abogado tiene un sumario iniciado en 2024 por defender a policías involucrados en el caso Goyeneche y que habría denunciado amenazas y persecución. "Todo está dentro del sumario que le iniciaron. Investiguen antes de ensuciar así", expresa la publicación, sin aportar documentación que permita verificar de manera independiente esas afirmaciones.

La cuenta también relacionó el episodio actual con el levantamiento policial ocurrido en Entre Ríos en 2013 y sostuvo que el mensaje para los integrantes de la fuerza sería "guardar silencio" frente a la conducción policial. Se trata de una interpretación expresada por los administradores de la cuenta, cuya identidad no fue confirmada.

La situación se produce además en un contexto de reclamos internos que tuvieron distintas expresiones durante los últimos meses, entre ellas movilizaciones vinculadas a cuestiones salariales. En ese escenario, la detención de Rosatelli volvió a exponer las diferencias existentes dentro de la fuerza y las críticas de un sector hacia la conducción encabezada por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

De hecho, la noticia de la detención habría sorprendido especialmente a un funcionario policial de alto rango que en el pasado trabajó junto al abogado y que representa, según pudo saber UNO, a un sector que observa con recelo la actual conducción. Tras conocer la situación, el funcionario defendió la conducta de Rosatelli y sostuvo: "La verdad saldrá a la luz".

Mientras la investigación federal avanza y la Justicia deberá determinar la situación procesal del abogado, las repercusiones dentro de la Policía provincial suman un nuevo capítulo a una interna que ya venía manifestándose a través de reclamos, cuestionamientos y diferencias entre distintos sectores de la fuerza.