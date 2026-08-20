La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

Más de 400 personas participaron de las capacitraciones promovidas por la Provincia sobre la Ley Micaela.

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones sobre la Ley Micaela.

La Provincia continúa fortaleciendo las instancias de formación en perspectiva de género y prevención de las violencias mediante capacitaciones destinadas a trabajadores de organismos públicos, instituciones y organizaciones de la comunidad. Durante el último trimestre, 411 personas participaron de actividades realizadas en el marco de la Ley Micaela, a través de encuentros presenciales y virtuales desarrollados en distintos puntos de Entre Ríos.

Las propuestas estuvieron dirigidas a trabajadores del Consejo General de Educación (CGE), la Secretaría de Deportes y la Casa de Entre Ríos, además de integrantes de instituciones deportivas, gobiernos locales, centros comunitarios, docentes y público en general.

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Los encuentros presenciales se realizaron en Paraná, Concordia, Colón y El Pingo, mientras que otras instancias se desarrollaron de manera virtual, lo que permitió ampliar el alcance territorial de la iniciativa.

También se llevaron adelante capacitaciones en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), el municipio de San Anselmo, en Colón, el Centro Comunitario Los Conejitos, de Paraná, y distintas instituciones de El Pingo.

De esta manera, la propuesta alcanzó espacios laborales, institucionales y comunitarios con el objetivo de acercar herramientas de formación a diferentes sectores de la sociedad entrerriana.

Herramientas para prevenir violencias

Las capacitaciones son impulsadas por la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de la Ley provincial 10.768, de adhesión a la Ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela.

La iniciativa propone generar espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje que permitan incorporar herramientas para reconocer, prevenir y abordar situaciones de violencia y desigualdad por motivos de género.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron la importancia de sostener una política de formación permanente que pueda llegar a diferentes sectores y localidades de la provincia.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de articular acciones con organismos públicos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para ampliar el acceso a instancias de sensibilización y capacitación.

Cómo solicitar los encuentros

Las instituciones y organizaciones interesadas en acceder a las capacitaciones pueden solicitar información y coordinar los encuentros mediante el correo electrónico [email protected].

La propuesta busca continuar ampliando su presencia territorial y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en distintos ámbitos de la vida institucional y comunitaria de Entre Ríos.