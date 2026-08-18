A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

El 10 de agosto de 1997 se dio la primera carrera del Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná. Omar Gurí Martínez llegó en la segunda posición.

El Gurí tuvo su primera carrera de local en 1997 y sus dos victorias en el CVE fueron en 2005 y 2015.

El Turismo Carretera llega este fin de semana a Paraná, donde la categoría tendrá su 33° carrera desde que el autódromo del Club de Volantes Entrerriano se reinauguró. Aquel 10 de agosto de 1997 Omar Gurí Martínez fue protagonista durante todo el fin de semana con su Ford y se subió al podio.

El piloto de Nogoyá cerró la competencia final en la segunda posición, por detrás de Juan María Traverso, quien fue el primer piloto en ganar una carrera de Turismo Carretera en el autódromo de Paraná. El Flaco de Ramallo lo hizo con un Chevrolet. Para el ramallense fue el único triunfo en el TC dentro del circuito del Club de Volantes Entrerrianos. En esa fecha, que fue la décima de la temporada, también se había llevado la clasificación y su serie.

La clasificación del Turismo Carretera en Paraná

La competencia que ganó en Paraná fue la última lograda con la marcha Chevrolet ya que Traverso luego pasó a Ford y más tarde a Torino. Las 10 primeras ubicaciones de la carrera la ocuparon: 1°) Juan María Traverso, 2°) Omar Martínez, 3°) Raúl Petrich, 4°) Rubén Luis Di Palma, 5°) Vicente Pernía, 6°) Hugo Redolfi, 7°) Miguel Ángel Etchegaray, 8°) Marcos Di Palma, 9°) Emilio Satriano y 10°) Mario Gayraud.

Cabe destacar que desde ese 1997 –también corrió en noviembre de ese año–, la categoría más popular del país estuvo de visita en casi todos los años, inclusive hasta con dos visitas por temporada. Solo en 2020 a raíz de la pandemia y en 2023 fueron los únicos años que no corrió en el Club de Volantes Entrerrianos.