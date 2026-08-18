Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

El 10 de agosto de 1997 se dio la primera carrera del Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná. Omar Gurí Martínez llegó en la segunda posición.

18 de agosto 2026 · 18:44hs
El Gurí tuvo su primera carrera de local en 1997 y sus dos victorias en el CVE fueron en 2005 y 2015.

El Gurí tuvo su primera carrera de local en 1997 y sus dos victorias en el CVE fueron en 2005 y 2015.

El Turismo Carretera llega este fin de semana a Paraná, donde la categoría tendrá su 33° carrera desde que el autódromo del Club de Volantes Entrerriano se reinauguró. Aquel 10 de agosto de 1997 Omar Gurí Martínez fue protagonista durante todo el fin de semana con su Ford y se subió al podio.

Juan María Traverso y Emilio Satriano en Paraná 1997.

Juan María Traverso y Emilio Satriano en Paraná 1997.

El piloto de Nogoyá cerró la competencia final en la segunda posición, por detrás de Juan María Traverso, quien fue el primer piloto en ganar una carrera de Turismo Carretera en el autódromo de Paraná. El Flaco de Ramallo lo hizo con un Chevrolet. Para el ramallense fue el único triunfo en el TC dentro del circuito del Club de Volantes Entrerrianos. En esa fecha, que fue la décima de la temporada, también se había llevado la clasificación y su serie.

Los autos del TC se mostrarán por las calles de Paraná este viernes.

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

La clasificación del Turismo Carretera en Paraná

La competencia que ganó en Paraná fue la última lograda con la marcha Chevrolet ya que Traverso luego pasó a Ford y más tarde a Torino. Las 10 primeras ubicaciones de la carrera la ocuparon: 1°) Juan María Traverso, 2°) Omar Martínez, 3°) Raúl Petrich, 4°) Rubén Luis Di Palma, 5°) Vicente Pernía, 6°) Hugo Redolfi, 7°) Miguel Ángel Etchegaray, 8°) Marcos Di Palma, 9°) Emilio Satriano y 10°) Mario Gayraud.

Cabe destacar que desde ese 1997 –también corrió en noviembre de ese año–, la categoría más popular del país estuvo de visita en casi todos los años, inclusive hasta con dos visitas por temporada. Solo en 2020 a raíz de la pandemia y en 2023 fueron los únicos años que no corrió en el Club de Volantes Entrerrianos.

Paraná Gurí Martínez Turismo Carretera
Noticias relacionadas
El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año.

El índice de precios de Paraná acumuló una suba del 28,97% en un año

La Paraná Lee se cerró este lunes en la Sala Mayo.

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Foto: Bomberos.

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

parana lee cierra este lunes con martin kohan, josefina licitra y una amplia agenda cultural

Paraná Lee cierra este lunes con Martín Kohan, Josefina Licitra y una amplia agenda cultural

Ver comentarios

Lo último

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Ultimo Momento
Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Policiales
Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Ovación
Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

Boca Juniors goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

El sonido de los multiválvulas del TC por las calles de Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

A 29 años de la primera carrera del TC en Paraná con podio del Gurí Martínez

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

La provincia
Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Senasa capacitó estudiantes agrotécnicos de Entre Ríos sobre HLB, triquinosis y sanidad rural

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Encanto de cuentos: una propuesta para adultos mayores

"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

Dejanos tu comentario