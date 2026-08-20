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Anses: quiénes cobran este viernes 21 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos de agosto

Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones cobran según la terminación del DNI. El cronograma del Anses contempla pagos durante todo agosto.

20 de agosto 2026 · 17:23hs
Anses: quiénes cobran este viernes 21 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos de agosto.

Anses: quiénes cobran este viernes 21 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 21 de agosto con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales.

Durante la jornada, los beneficiarios recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otras asignaciones.

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Anses: quiénes cobran este viernes

Los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 cobrarán el lunes 24 de agosto. En tanto, este viernes no figura una nueva terminación para este grupo.

También continúa el pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, mientras que la AUE mantiene un esquema similar, con la próxima fecha prevista para el lunes 24 de agosto para los documentos terminados en 9.

La Asignación por Maternidad se encuentra habilitada para todas las terminaciones de DNI y podrá cobrarse hasta el 11 de septiembre.

Cómo sigue el calendario de jubilaciones

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, el cronograma establece las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, resta el pago correspondiente a los documentos terminados en 9, previsto para el 24 de agosto. Este grupo incluye el bono de $70.000.

Fechas para AUH, AUE y desempleo

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo tienen previsto el pago para los documentos terminados en 9 el 24 de agosto. La misma fecha corresponde a la próxima terminación de DNI de la Asignación por Embarazo.

En cuanto a la Prestación por Desempleo, las fechas restantes son:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

La Asignación por Maternidad también contempla todas las terminaciones de documento dentro del mismo período.

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