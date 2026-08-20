Roncaglia confirmó la detención de un comisario en una causa federal que comenzó con el secuestro de casi 1.300 kilos de marihuana en San Gustavo.

Roncaglia, tras la detención del comisario: "No es una simple sospecha".

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles sobre la investigación de la Justicia Federal que derivó en la detención de un comisario de la fuerza provincial y en cuatro allanamientos realizados en distintos domicilios.

La causa se inició el 13 de febrero, cuando efectivos de la Policía Rural de Entre Ríos detectaron una camioneta Citroën Jumper blanca que circulaba por un camino vecinal cercano a San Gustavo, en inmediaciones de la ruta provincial N° 1.

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Roncaglia habló tras la detención de un comisario: "Nadie está por encima de la ley"

Al intentar interceptar el vehículo se produjo una persecución. Tres personas descendieron de la camioneta y se internaron en una zona de monte. Durante la requisa, los efectivos encontraron casi 1.300 kilos de marihuana y detuvieron a uno de los ocupantes.

A partir de ese procedimiento se inició una investigación federal para determinar el origen del cargamento y establecer cómo había sido adquirida y utilizada la camioneta.

Según explicó Roncaglia, el vehículo no tenía pedido de secuestro por robo, aunque registraba una denuncia por estafa. Además, los investigadores determinaron que circulaba con una patente que correspondía a otro vehículo.

La investigación permitió establecer una eventual vinculación del comisario Rosatelli con la adquisición de la camioneta. Esa información fue comunicada a la Justicia Federal.

La Policía Federal tomó intervención

Roncaglia explicó que, al aparecer un integrante de la misma fuerza que llevaba adelante la investigación, la Justicia Federal dispuso la intervención de otra fuerza de seguridad para garantizar la transparencia y la imparcialidad del procedimiento.

"Cuando aparece un funcionario de la misma fuerza, el juez federal tiene la obligación de dar intervención a otra fuerza", explicó.

En este caso, la investigación fue realizada por la Policía de Entre Ríos, mientras que los allanamientos fueron ejecutados por la Policía Federal Argentina.

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ordenó cuatro procedimientos. Uno se realizó en el domicilio particular del comisario Rosatelli, donde fue detenido.

Otro allanamiento se concretó en su oficina dentro de la Departamental Paraná. El funcionario es abogado y desarrollaba tareas vinculadas al área jurídica.

También se realizaron procedimientos en un domicilio de la ciudad de Chajarí.

La causa permanece bajo secreto de sumario y, según explicó Roncaglia, ya son cinco las personas detenidas. Entre ellas se encuentra el funcionario policial, mientras que las restantes son civiles.

"No es una simple sospecha"

Consultado sobre los motivos de la detención del comisario, Roncaglia rechazó que se trate únicamente de una sospecha.

"No es una simple sospecha", afirmó.

El jefe policial explicó que cuando un juez federal dispone la detención de una persona para una indagatoria es porque existen elementos que, a criterio judicial, justifican esa medida.

"Cuando un juez federal ordena la detención para indagatoria es porque hay pruebas suficientes para ordenar esta medida", sostuvo.

Roncaglia aclaró que no podía brindar mayores detalles debido al secreto de la causa, aunque destacó la cantidad y calidad de los elementos reunidos durante la investigación.

"Hay muchas pruebas, le puedo asegurar, pero no puedo estar en detalle", señaló.

También destacó el trabajo realizado por los investigadores de la Policía de Entre Ríos.

"La investigación la hizo la Policía de Entre Ríos. Toda esa información es muy seria, muy profesional", afirmó.

Y agregó: "Pude ver los informes que le hicieron al juez y son muy concretos, muy puntuales y de mucha seriedad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

"Nadie está por encima de la ley"

El caso generó preocupación dentro de la estructura policial, pero Roncaglia aseguró que la postura del Gobierno provincial es avanzar hasta las últimas consecuencias.

"Nosotros teníamos por premisa ir hasta las últimas consecuencias y no nos importan los actores", afirmó.

En ese sentido, remarcó que ningún funcionario está por encima de la ley.

"Nadie está por encima de la ley. La ley y la Constitución están acá arriba y todos nos tenemos que someter a la ley", sostuvo.

Roncaglia también aseguró que la investigación no implica una situación que alcance a toda la Policía de Entre Ríos.

"No es institucional. Puede haber uno o dos actores que deciden, o a lo mejor por una impronta que vienen arrastrando, pero no son todos así", manifestó.

Negó una supuesta revancha por la denuncia al 911

Durante la entrevista, Roncaglia también se refirió a las versiones que vinculaban la detención con una denuncia realizada por integrantes de la Policía relacionada con el sistema 911.

"Eso es absurdo", afirmó al ser consultado sobre una eventual revancha.

El jefe policial aclaró que esa denuncia existe y que está siendo investigada por la Justicia.

"El 911 es una denuncia que hicieron un grupo de policías, se está investigando y continúa. Están los jueces de Anticorrupción investigando y nosotros, con el jefe de Policía, decimos: investiguen", explicó.

Y fue contundente: "Nadie va a tapar nada. Ningún acto ilícito se va a tapar".

La camioneta había sido registrada en Paraná

Otro de los elementos incorporados a la investigación surgió del análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad de Paraná.

Según explicó Roncaglia, la camioneta utilizada para transportar la droga había sido registrada circulando previamente por la capital entrerriana.

"Ustedes saben que tenemos cámaras acá y las cámaras dejan registrado todos los movimientos de todo vehículo", explicó.

Para el jefe policial, se trata de un hecho puntual relacionado con una organización dedicada al narcotráfico a gran escala.

"Donde eventualmente participó uno o más funcionarios policiales en una operación de macrotráfico, no de microtráfico", señaló.

En ese sentido, pidió tranquilidad a la población y llamó a mantener la confianza en la institución.

"No se preocupen por eso. Esto es un hecho puntual. Yo le pido tranquilidad a la sociedad y que siga confiando en nosotros", afirmó.

"La propia Policía sacó a quienes no cumplen la ley"

Roncaglia destacó que fueron efectivos de la Policía de Entre Ríos quienes detectaron la camioneta con el cargamento de marihuana durante un patrullaje rural.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando dos suboficiales recorrían un camino vecinal en tareas de prevención.

"No estaban durmiendo ni comiendo un asado, estaban trabajando, patrullando un camino vecinal", remarcó.

"Ellos mismos interceptaron la camioneta y ahí surge todo", agregó.

Para el jefe policial, el caso demuestra que la propia institución puede detectar y apartar a los integrantes que incurren en conductas ilícitas.

"La misma Policía saca a las personas que no cumplen con la ley", afirmó.

Más controles internos

Roncaglia aseguró que la fuerza cuenta con organismos específicos para controlar la conducta de sus integrantes.

"Nosotros tenemos una Dirección de Asuntos Internos que funciona muy bien, muy concreta, en cuidar la disciplina de todo el personal policial", explicó.

También mencionó el trabajo de la Dirección de Control de la Integridad Profesional, que recibe denuncias y realiza controles sobre el personal.

"Está permanentemente observando, recibiendo denuncias y estando encima de todas las cuestiones", señaló.

El funcionario reconoció que el caso genera preocupación, pero sostuvo que la detención de un policía demuestra que los mecanismos de control funcionan.

"Esto puede pasar y pasó, pero nosotros tenemos nuestros propios anticuerpos", afirmó.

Finalmente, Roncaglia insistió en que la investigación debe continuar en manos de la Justicia Federal y que no habrá protección para ningún funcionario involucrado.

"Si vos decidís delinquir, violar las leyes y la Constitución, vas a ir preso. Y no importa tu jerarquía", concluyó.