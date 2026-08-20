Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, constituido de manera unipersonal por Noemí Marta Berros, dictó sentencia condenatoria contra Nahuel Alejandro Narváez, detenido en 2025 con más de 9 kilogramos de marihuana, valuada en 20 mil dólares. La resolución judicial a la que accedió UNO fue emitida este 18 de agosto. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, Narváez fue declarado autor responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. La jueza le impuso una condena de cuatro años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa económica de $6.660.225.

El hecho que dio origen al caso penal tuvo lugar el 21 de agosto de 2025, aproximadamente a las 19:15 horas. En ese momento, el Cabo Primero Diego Bazán, perteneciente a la Policía de Entre Ríos, se encontraba realizando tareas rutinarias de patrullaje y recorrido peatonal de prevención en la jurisdicción del Barrio Paraná XVI. Al transitar por un pasillo peatonal que cuenta con su ingreso principal por la calle Ñandubay, entre las arterias Clark y Burmeister de la capital provincial, el agente policial observó el ingreso de un sujeto masculino al sendero.

Al percatarse de la inmediata presencia policial en la zona, el joven adoptó una actitud sospechosa, retornó rápidamente sobre sus pasos y emprendió un intento de fuga hacia la calle Ñandubay. Un cabo de la policía comenzó a perseguirlo, dándole reiteradamente la voz de "alto" en pleno escape. Tras una corta carrera, Narváez fue finalmente alcanzado e interceptado antes de que lograra llegar a la intersección con la calle Clark. Durante el trayecto de la persecución, el sospechoso arrojó al suelo una mochila de color negro con la inscripción de la marca "Adidas" con el fin de descartar la evidencia.

Droga adherida al cuerpo y en la mochila

Una vez retenido en la vía pública, el personal actuante procedió a realizarle a Narváez el palpado de seguridad de rigor. Durante esta requisa corporal, los efectivos policiales constataron que el detenido presentaba un bulto rectangular de gran tamaño debajo del pantalón, el cual llevaba firmemente amarrado y adosado a su pierna izquierda.

Al revisar el contenido de la mochila que el sospechoso había descartado en su huida, se comprobó que contenía envoltorios de idéntica contextura y morfología. Ante este hallazgo, se solicitó la presencia inmediata de personal especializado de la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía provincial.

Los técnicos de toxicología verificaron detalladamente el cargamento: en el interior de la mochila hallaron 12 paquetes rectangulares de una sustancia vegetal compacta. Sumando el paquete rectangular amarrado a la extremidad del imputado, se totalizó un secuestro de 13 paquetes rectangulares. Todos los bultos estaban prolijamente envueltos en papel de aluminio y recubiertos de film plástico transparente para intentar contener su olor.

El pesaje bruto inicial arrojó un total de 9,085 kilogramos, mientras que el reactivo de campo (test químico preliminar) arrojó un resultado positivo para cannabis sativa (marihuana). Asimismo, entre las vestimentas del joven se incautó una pequeña dosis ("bochita") de nylon que contenía una sustancia blanca, la cual dio positivo para clorhidrato de cocaína. Además de los estupefacientes, se secuestró de manera formal el teléfono celular que el imputado llevaba consigo.

Los elementos secuestrados fueron derivados a sede judicial para la realización de peritajes definitivos. La pericia química de laboratorio confirmó fehacientemente que la sustancia vegetal incautada correspondía a marihuana, determinando un peso neto definitivo de 8 kilogramos con 575,5 gramos.

Los análisis científicos arrojaron un grado de concentración promedio de tetrahidrocannabinol (THC) del 4%. Los especialistas forenses determinaron que esta cantidad de material estupefaciente era apta y suficiente para la producción y obtención de un total de 98.079,2 dosis umbrales destinadas al consumo.

Condenas previas del imputado

En cuanto al perfil de Nahuel Alejandro Narváez, el fallo detalla que es de Paraná y tiene 27 años de edad. La investigación judicial también analizó la planilla de antecedentes del joven. El informe oficial de la División Antecedentes Personales demostró que Narváez registraba una condena previa fechada el 20 de septiembre de 2019, emitida por el Juzgado de Garantías N° 6 de Paraná. En dicha oportunidad, se le había impuesto una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de hurto en grado de tentativa y hurto agravado en grado de tentativa en concurso real. Al momento de su detención por el transporte de marihuana, el joven no presentaba pedidos de captura vigentes.

La solidez de las actas policiales, los testimonios del personal policial actuante y el resultado irrefutable de las pericias químicas permitieron encuadrar rápidamente la resolución del caso mediante el instituto penal del juicio abreviado, previsto en el Código Procesal Penal de la Nación.

Durante la audiencia judicial de juicio abreviado, intervino en representación de la acusación pública el Fiscal General ante el Tribunal de Paraná, Dr. José Ignacio Candioti. Por su parte, la representación legal y defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado particular, Claudio Berón. Tras la formalización del acuerdo en el que el imputado reconoció libremente su responsabilidad y autoría en los hechos, la jueza Dra. Noemí Marta Berros validó y homologó el juicio abreviado, dictando la condena efectiva a cuatro años y diez meses de prisión.