El piloto bonaerense, que marcha 4° en el torneo con el Mercedes Benz, habló con Ovación y valoró a la hinchada litoraleña que estará este fin de semana.

El Turismo Carretera desembarca este fin de semana en Paraná para disputar la 10ª fecha del calendario y sellar la definición de la Etapa Regular. Con un parque de 52 máquinas en pista y la pasión entrerriana colmando las instalaciones del autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, la expectativa es absoluta. En medio de ese clima vibrante, Diego Azar llega muy bien posicionado en el cuarto lugar del campeonato.

El piloto bonaerense, al mando del imponente Mercedes Benz CLE 53 AMG de nueva generación, atendió a Ovación para repasar cómo aguarda un fin de semana crucial, la relación especial que mantiene con el público litoraleño y el gran objetivo de conseguir la victoria requerida por reglamento para ir en busca de la Copa de Oro.

“Siempre es lindo ir a Paraná, como también a Concepción del Uruguay o Concordia. Son circuitos donde la gente te hace llegar ese plus de pasión y cariño de una manera muy particular, y el piloto lo siente un montón”, remarcó Azar.

Para el corredor, la presencia del TC en suelo entrerriano excede lo estrictamente deportivo: “Obviamente que cuando uno está arriba del auto está enfocado en la competencia, pero cuando termina la actividad del día y ves la cantidad de gente, cómo disfruta el automovilismo y cómo están festejando, te das cuenta de que es una fiesta en Entre Ríos. Eso te llena de orgullo y te hace recordar por qué corremos: corremos por esa misma pasión que tiene el público, y así se disfruta el doble”.

Diego Azar palpitó la previa del TC: "Es una fiesta en Entre Ríos"

Más allá del calor de la tribuna, la pista del trazado paranaense impone un desafío técnico de altísima exigencia. Con 52 rivales buscando su boleto a los playoffs de la Copa de Oro, la presión en pista será máxima. Sin embargo, Azar encara la previa con templanza y la mirada puesta en el mediano plazo: “Es un campeonato que ha tenido altibajos en el funcionamiento a lo largo del año. Todos van a arriesgar un poco más este fin de semana porque es la última chance directa, pero también está la ventana de los tres del último minuto que da una oportunidad más. Lo importante es que tras esta fecha se cierran los reglamentos y empezamos a trabajar de lleno en la etapa final del torneo”.

En ese aspecto, el autódromo de Paraná representa un parámetro inmejorable para medir el potencial del Mercedes de cara a las cinco fechas decisivas. “Para nosotros es un circuito de velocidad media y alta en curvas. Es el promedio de cualquier trazado que vamos a transitar de acá a fin de año, por lo que resulta una evaluación perfecta para saber dónde estamos parados y armar una base sólida de puesta a punto para los playoffs”, analizó el representante del Prestige Auto Racing Team.

Además, elogió las características del escenario local: “El autódromo es hermoso de manejar, muy técnico y complejo. El primer curvón y el último sector son lugares muy lindos para transitar y muy atractivos para la gente”.

La temporada 2026 marcó un hito en la carrera de Azar al pasar a integrar el proyecto oficial de la marca alemana en la categoría, en un trabajo conjunto desarrollado sobre la estructura del equipo Mackin Park. “Mercedes entró este año al TC junto a Otto Fritzler (actual segundo del campeonato) y Manuel Urcera, conformamos los tres autos oficiales. Es la primera vez que vamos a transitar en Paraná con este modelo nuevo. Dar el salto a una estructura con más de 15 años de experiencia peleando campeonatos de forma constante fue fundamental. Saber que tenés la capacidad humana y técnica de un equipo que en el 80% de los casos te entrega un auto para funcionar arriba te da una tranquilidad enorme”.

Ubicado en el cuarto puesto del torneo, Azar tiene la clasificación a la Copa de Oro prácticamente asegurada. No obstante, el reglamento del Turismo Carretera establece una premisa ineludible: para consagrarse campeón a fin de año es obligatorio haber ganado al menos una final durante la temporada. Con un séptimo puesto en Concepción del Uruguay como mejor cosecha en lo que va del año, la búsqueda de ese triunfo es el gran anhelo pendiente. “No hay que desesperarse. Hay que seguir trabajando para buscar el mejor resultado, y siento que tarde o temprano esa victoria va a llegar. Venimos de una rotura amarga en San Juan, así que hay que dar vuelta la página en Paraná. Si logramos un buen set up, el auto está para pelear. Ojalá se nos dé este fin de semana para sacarnos esa mochila y pensar de lleno en la Copa”, enfatizó.

Diego Azar palpitó la previa del TC: "Es una fiesta en Entre Ríos"

Diego Azar palpitó la previa del TC: "Es una fiesta en Entre Ríos".

La acción oficial comenzará mañana a las 18:30 con la tradicional caravana de autos por las calles de la ciudad, que partirá desde la estación de servicio Shell de Avenida Laurencena hasta el Monumento a Urquiza en el Parque Urquiza, donde a las 19:30 se realizará la conferencia de prensa de presentación.

El sábado la actividad en pista arrancará a las 11 con el primer entrenamiento del TC, seguido por el segundo ensayo a las 13:16. La prueba clasificatoria, dividida en cuatro cuartos, se desarrollará entre las 16:00 y las 16:47. El domingo la tensión llegará a su punto máximo: las tres series clasificatorias a cinco vueltas se disputarán a las 10:00, 10:35 y 11:00, mientras que la gran final del Turismo Carretera está programada para las 14:00 a un total de 25 giros o un máximo de 50 minutos de duración. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma digital Ticket Motor.