Este sábado, desde las 19.30, el Xeneize y el Galo se miden por la final del certamen continental. Todo lo que tenés que saber del partido.

Este sábado, desde las 19.30, Boca y Atlético Mineiro se miden en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. De la mano de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize buscará cortar su racha de 18 años sin títulos internacionales, mientras que el Galo de Eduardo Domínguez intentará dejar atrás las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Andrés Matonte.

Boca llega a esta final en el mejor momento de los últimos años . Habiendo ganado la tabla anual y clasificado a la final de la Copa Argentina, el Xeneize puede cerrar el 2026 alzando cinco títulos . Pero sin dudas que el de este sábado es el más importante. Por más que no sea la tan anhelada Copa Libertadores, volver a pisar fuerte en el continente es necesario para un equipo que no gana un título internacional desde la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal .

El conjunto de la Ribera cayó a la Copa Sudamericana tras haber quedado afuera de la Libertadores en fase de grupos ante Universidad Católica en La Bombonera. Aquel duro golpe le puso punto final al ciclo de Claudio Úbeda y provocó la llegada del Vasco, quien en poco tiempo revitalizó al equipo. Los hinchas y el propio plantel se fueron ilusionando con los títulos a medida que iban obteniendo resultados impensados durante el primer semestre. Hoy, tras haber dejado atrás equipos importantes del continente como San Pablo o Vasco da Gama y ante la necesidad de un título continental, esta copa tiene un alto valor para el equipo de la Ribera.

En cuanto a la formación, Arruabarrena aún mantiene una duda: quién acompañará a Miguel Merentiel y a Sebastián Villa en el ataque . Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores pelean por el último lugar de un once que está prácticamente definido. Lautaro Blanco, que no se entrenó el lunes y el martes a causa de la fatiga por la seguidilla de partidos, y Milton Delgado, que sufrió un leve esguince de rodilla en la práctica del martes, serán de la partida.

El camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Playoffs : Boca 1 (4) - 1 (3) O'Higgins (CHI)

: Octavos de final : Boca 7-1 Recoleta (PAR)

: Cuartos de final : Boca 2-1 San Pablo (BRA)

: Semifinales : Boca 3-2 Vasco da Gama (BRA)

Atlético Mineiro, por su parte, llega a esta final en el peor momento de su año. Acumula siete partidos sin triunfos y algunos de ellos fueron dolorosos: perdió el clásico ante Cruzeiro por el Brasileirao y quedó eliminado de la Copa de Brasil contra Gremio. Además, perdió terreno en el Brasileirao, certamen en el que hoy marcha séptimo con 51 unidades, fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El equipo de Eduardo Domínguez no sólo buscará quedarse con la gloria, con los diez millones de dólares que otorga Conmebol y con las clasificaciones a la Libertadores y la Recopa del año próximo, sino que intentará dejar atrás el mal trago de haber perdido finales internacionales en los dos años anteriores. En 2024 cayó 3 a 1 ante Botafogo en el Monumental, por la Libertadores, mientras que el año pasado perdió por penales ante Lanús en Asunción, por la Sudamericana .

El entrenador argentino rotó el pasado fin de semana en el empate sin goles ante Mirassol con el objetivo de tener a todos sus habituales titulares en óptimas condiciones para el encuentro. Cabe remarcar que el ecuatoriano Alan Franco fue expulsado en la vuelta ante Montevideo City Torque y no podrá disputar la final. Por otra parte, jugadores como Lyanco, Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Alan Minda y Maycon viajaron a Barranquilla en duda por sus problemas físicos.

El camino de Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana

Fase de grupos : 1° en el Grupo B con 10 puntos . Compartió zona con Cienciano (PER), Juventud de las Piedras (URU) y Academia Puerto Cabello (VEN).

: . Compartió zona con Cienciano (PER), Juventud de las Piedras (URU) y Academia Puerto Cabello (VEN). Octavos de final : Atlético Mineiro 3-2 Red Bull Bragantino (BRA)

: Cuartos de final : Atlético Mineiro 4 (3)- 4 (1) Santos (BRA)

: Semifinales : Atlético Mineiro 3-2 Montevideo City Torque (URU)

La posible formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Atlético Mineiro vs. Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

El historial entre Boca y Atlético Mineiro

Partidos : 9

: 9 Victorias de Boca : 5

: 5 Empates : 3

: 3 Victorias de Atlético Mineiro : 1

: 1 Goles de Boca : 8

: 8 Goles de Atlético Mineiro : 6

Los datos de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana