En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Boca derrotó 2 a 0 Atlético Mineiro con goles de Ascacíbar y Merentiel para cortar la sequía internacional.

Boca, en la previa de la final ante Atlético Mineiro en Colombia.

Boca derrotó este sábado por 2 a 0 Atlético Mineiro en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize fue muy superior a su rival y logró cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales gracias a los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

En pocos días, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena lograron dos conquistas, ya que fueron campeones de la tabla anual en el fútbol doméstico.

Boca, en la previa de la final ante Atlético Mineiro en Colombia.

Boca fue más que su rival desde el primer minuto de juego. Arrinconó a su rival y tuvo un a chance clarísima en los pies de Miguel Merentiel, que erró un gol increíble debajo del arco luego de una mala salida del arquero Everson.

El elenco argentino avisó luego con un gol anulado por posición adelantada de Santiago Ascacíbar, quien tuvo revancha a los 16 minutos luego de encontrar un rebote dentro del área. El Rusito no perdonó y con un fuerte remate puso el 1-0 para Boca.

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Mineiro sintió el golpe y continuó con desacoples defensivos que su rival no pudo aprovechar. El equipo brasileño atacó por las bandas y abusó de centros que fueron bien controlados por los defensores de Boca.

Sobre los 38', el Xeneize tuvo el segundo en la cabeza de Lautaro Di Lollo a la salida de un córner, pero el arquero Everson despejó la pelota con un puñetazo.

En tiempo de descuento, Merentiel tuvo en sus pies una chance inmejorable, pero se demoró en la definición y cuando se decidió patear al arco, un defensor sacó la pelota prácticamente desde la línea.

El primer tiempo se fue con un 1-0 para Boca que quedó corto por el trámite del partido.

Golpeó de movida en el complemento

Con Mineiro buscando el empate, al equipo argentino le quedó espacio para la contra. Y en una corrida de Sebastián Villa por izquierda llegó el segundo sobre los 3 minutos. El colombiano lanzó un centro preciso que Merentiel conectó entrando por el medio.

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Los dirigidos por Eduardo Domínguez nunca encontraron resquicios en la defensa de Boca. Insinuaron peligro, pero no tuvieron ideas en ofensiva.

En los minutos finales, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tuvieron claras chances para terminar goleando, pero no estuvo fino en la definición. Pero eso poco le importó al hincha de Boca, que volvió a celebrar un título a nivel internacional.

La formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Atlético Mineiro vs. Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.