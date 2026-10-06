Los equipos de la Asociación Paranaense de Vóleibol se consagraron en el Torneo Interasociaciones Sub 13

Los elencos masculinos y femeninos de la Asociación Paranaense de Vóleibol ganaron el certamen provincial que se desarrolló en las instalaciones de Patronato.

Jugadores y jugadoras de la Asociación Paranaense de Vóleibol celebran el título.

Los seleccionados de la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) , tanto en la rama masculina como en la femenina, se consagraron campeones del Torneo Interasociaciones 2026 de la categoría Sub 13, que se desarrolló en el gimnasio del Club Atlético Patronato de la capital entrerriana.

El certamen fue fiscalizado por la Federación Entrerriana de Vóleibol (FEV) y contó con la intervención de representaciones de las cinco asociaciones de vóleibol que la componen: Asociación de Vóleibol del Río Uruguay (AVRU), Asociación de Vóleibol del Interior de Entre Ríos (Avier), Asociación de Vóleibol de Gualeguaychú (AVG), la Asociación Zonal de Vóley (AZV) y la APV.

Con 10 equipos y unos 150 jugadores en competencia, el campeonato ofreció una jornada de vóleibol memorable en Paraná, donde hubo una gran concurrencia de público acompañó a los exponentes de la división de edad de toda la geografía entrerriana, quienes desplegaron juegos de buen nivel técnico y, en varios casos, de finales cerrados.

En ese marco, los representativos de la APV resultaron invictos y retuvieron, ante su público, el cetro conquistado el año anterior, cuando los dos equipos ganaron la competencia en Gualeguaychú.

Resultados del Torneo Interasociaciones

Competencia femenina

APV 2 - AVIER 0 (25/20 y 25/11)

AVG 0 - AVRU 2 (21/25 y 10/25)

AVIER 2 - AZV 1 (15/25, 25/22 y 15/8)

APV 2 - AVG 1 (25/20, 18/25 y 15/8)

AZV 2 - AVRU 0 (25/23 y 25/22)

AVG 2 - AVIER 0 (25/11 y 25/18)

APV 2 - AVRU 0 (25/9 y 25/12)

AVG 2 - AZV 0 (25/17 y 25/8)

AVIER 2 - AVRU 0 (25/21 y 25/20)

APV 2 - AZV 0 (25/13 y 25/12)

Competencia masculina

APV 2 - AVIER 0 (25/9 y 25/8)

AZV 2 - AVRU 1 (25/22, 27/29 y 15/7)

AVG 2 - AVIER 0 (25/17 y 25/16)

APV 2 - AVRU 0 (25/20 y 25/12)

AZV 2 - AVG 0 (25/20 y 25/19)

AVIER 2 - AVRU 0 (25/17 y 25/10)

APV 2 - AZV 0 (25/13 y 25/19)

AVG 2 - AVRU 0 (25/12 y 25/22)

AZV 2 - AVIER 0 (28/26 y 25/22)

APV 2 - AVG 0 (25/17 y 25/8)

Posiciones en el torneo en Patronato

Rama femenina

Campeón: Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) 11 puntos

Subcampeón: Asociación de Vóleibol de Gualeguaychú (AVG) 10 puntos

3º) Asociación de Vóleibol del Interior (AVIER) 5 puntos

4º) Asociación Zonal de Vóley (AZV) 4 puntos

5º) Asociación de Vóleibol del Río Uruguay (AVRU) 0 punto

Rama masculina

Campeón: Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) 12 puntos

Subcampeón: Asociación Zonal de Vóley (AZV) 8 puntos

3º) Asociación de Vóleibol de Gualeguaychú (AVG) 6 puntos

4º) Asociación de Vóleibol del Interior (AVIER) 3 puntos

5º) Asociación de Vóleibol del Río Uruguay (AVRU) 1 punto

Los planteles de la Asociación Paranaense de Vóleibol

Equipo femenino: Maite Acosta (Escuela Municipal de Aldea Brasilera), Paloma Benzo (Paracao), Catalina Bornissen (Estudiantes), Catalina Carnetti (Unión Agrarios Cerrito), Lola Chevalier (Diamantino), Sofía Enríquez (Rowing), Francesca Giecco (Paracao), Maia González (Escuela Municipal de Aldea Brasilera), Isabella Ojeda (Patronato), Clara Sione (Echagüe), Agustina Villagra (Echagüe), Agustina Zapalla (Patronato), Josefina Zárate (Estudiantes) y Violeta Zatti (Rowing). Cuerpo técnico: Fausto Galizzi Kohan (entrenador en jefe), Valentina León (entrenadora asistente) y Celeste Andreoli (entrenadora asistente).

Equipo masculino: Joaquín Cabrera (Paracao), Valentín Elcura (Rowing), Francesco Gieco (Paracao), Bastián Harman (Paracao), Teo Heit (Paracao), Ignacio Jaworsky (Paracao), Ignacio Main (Unión Agrarios Cerrito), Martiniano Martínez (Echagüe), Santiago Pereyra (Recreativo Libertador), Felipe Ramírez (Echagüe), Gonzalo Schonfeld (Unión Agrarios Cerrito), Gonzalo Tartaglini (Recreativo Libertador), Agustín Van Opstal (Rowing) y Matías Villa (Paraná Rowing). Cuerpo técnico: Mateo Barsi (entrenador en jefe), Miguel Ángel Ceballos (entrenador asistente) y Agustín Cardoso (entrenador asistente).