Locura para ver a Boca en Salta

El sitio local Aries Online publicó la imagen de una importante cantidad de hinchas del cuadro de la Ribera que, mate bajo el brazo y reposera mediante, se organizaron para aguantar toda la noche en pos de ver in situ el estreno del ciclo Martínez, que señalará el comienzo de un nuevo ciclo luego del criticado paso de Jorge Almirón por el corralito de Brandsen 805.

"Desde las 11 de la noche cuando paró el agua, llegue yo. Yo venía de Güemes. Me agarró la tormenta en la ruta y bueno, llegando acá, gracias a Dios no llovía y hasta las dos de la mañana, se largó un poco el agua, pero nada. Después, toda la noche tranqui", comentó un hincha al medio Qué pasa Salta, dando a entender que las inclemencias climáticas no fueron impedimento para la pasión boquense. Y tampoco lo fue el horario. "Estoy desde las tres de la mañana, mas o menos. Todo sea por Boca", reveló otro fanático xeneize, uno de los tantos que aguantaron horas con tal de sacar un ticket de forma presencial.

Cómo comprar entradas para Boca vs. Gimnasia y Tiro de Salta

A partir de este jueves, los hinchas de Boca y del Albo tenían la chance de adquirir los tickets a través de la plataforma de Autoentrada y de manera presencial, como ya lo hicieron algunos al cuidar su lugar durante toda la noche. Las localidades se agotaron cerca de las 19 horas. El último finalista de la Copa Libertadores enfrentará al reciente campeón del Torneo Federal A, y próximo integrante de la Primera Nacional, este sábado 13 de enero desde las 21 horas.

Valores de las entradas:

$10.000 Popular

$15.000 Platea Descubierta.

$20.000 Platea Techada

Los dos equipos que paró Martínez en la práctica de Boca

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández; Lucas Janson; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

Javier García; Lucas Blondel, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Mauricio Benítez, Juan Ramírez; Vicente Taborda; Luca Langoni y Edinson Cavani.