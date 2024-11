Lluvia de elogios para el Mustang de Mariano Werner: "Tiene un auto de otra categoría".

"No llama la atención lo de Werner, ya todos sabemos lo que tiene y lo que hace, pero no se puede hacer mucho", dijo con tono suspicaz Manu Urcera (Ford Mustang).

Más declaraciones

Urcera se cruzó con Santero (Ford Mustang) en el parque cerrado y mantuvieron una breve charla.

"Lo que hablamos (con Urcera) queda entre nosotros, pero la verdad es sorprendente el ritmo de Mariano. Si sigue en ese nivel va a ser difícil ganarle, pero nosotros tenemos que mejorar todavía un poquito", afirmó Santero, que evitó entrar de lleno en la polémica.

El torbellino de declaraciones sobre Werner y las suspicacias a las que apuntaron algunas, generó una reacción de Marcelo Occhionero, quien apoya económicamente al referente de Ford y dejó un mensaje en redes sociales: "Digo yo, qué culpa tiene Mariano Werner de que hicieran cola para pasarlos. Hubiesen ido a la revisión cruzada y se sacaban las dudas. Jaja. Parecía una charla entre Norris y Stroll", sostuvo en referencia a Urcera y Santero.

Mientras que Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) también mostró su descontento con el andar del Zorro.

"Santero debe haber venido a correr con un auto con la misma puesta a punto como cuando ganó. Y bueno, se vio que Mariano estaba muchísimo más rápido y bien merecido lo que tiene", dijo el arrecifeño, que llegó a Toay cuarto en la Copa a 25,5 unidades de la punta, pero tuvo un fin de semana complicado (con rotura de motor en los entrenamientos) y se fue a 42,5.

Quienes se pudieron medir en pista con el tricampeón de la máxima fueron Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), que fue superado por el entrerriano por afuera para tomar la punta de la competencia, y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien intentó ir a la caza del Zorro sin éxito.

"En una vuelta me alcanzó y la otra me pasó. Sinceramente, se nota que tiene un equilibrio muy grande en el auto, en el conjunto en general. No pude hacer nada, simplemente traté de defenderme lo mejor que pude sin perjudicarlo, obviamente. Y cuando me pasó traté de correrlo, pero fue imposible", reconoció Trucco.

En tanto que Canapino, una vez que superó a su compañero de equipo Santiago Mangoni, fue por el líder de la competencia, que por entonces mantenía una diferencia de 2s351. En un par de vueltas pudo achicar la brecha a 1s927, pero el Mustang volvió a escaparse a más de cuatro segundos.

"Desde la carrera pasada Mariano es, por lejos, el dominador de la categoría y después de el venimos nosotros, ganando y perdiendo con el resto de la categoría", lanzó el tetracampeón de Chevrolet, que ante los medios repitió que Werner está en otra categoría.