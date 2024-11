"En La Plata vamos a dejar todo, a muerte", avisó Mariano Werner.

Mariano Werner es el puntero del campeonato con una ventaja de 12,5 puntos sobre Julián Santero

"Ahora queda lo más importante. En La Plata vamos a dejar todo, a muerte", advirtió el entrerriano que irá por su cuarto título en el TC.

"Le agradezco al enorme equipo que tengo atrás. Lo digo sin chupar las medias: cuando Canapino y su conjunto ganaban en 2017, 2018 y 2019 yo elogiaba el trabajo de su papá y la armonía de su equipo. Y creo que en estos años mi equipo me demostró algo similar. En este deporte a veces se habla más de lo debido y no se elogia el trabajo verdadero. La pasión y la garra muchas veces no se compran con plata", declaró.