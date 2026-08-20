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Lionel Messi volvió al gol en Inter Miami con una tremenda definición

El astro rosarino fue titular contra Philadelphia Union y con una brillante definición logró marcar en el 2-2 final del partido disputado en el Subaru Park.

20 de agosto 2026 · 12:07hs
Lionel Messi volvió al gol en Inter Miami con una tremenda definición.

Inter Miami

Lionel Messi volvió al gol en Inter Miami con una tremenda definición.

Luego de perderse un encuentro por el fallecimiento de su padre, Lionel Messi logró reencontrarse con el gol al despacharse con una sensacional definición para que Inter Miami de vuelta -de manera parcial- el marcador ante Philadelphia Union por la MLS. Finalmente, el partido terminó 2-2.

Si bien las Garzas empezaron por detrás en el marcador, el astro rosarino dio el pase previo a la asistencia de Luis Suárez para Dániel Pintér y pocos minutos más tarde logró anotarse en la columna goleadora.

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Cuando la jugada parecía ensuciarse es que el capitán de la Selección Argentina sacó a relucir toda su magia, encontrando gran comodidad con la pelota bajo sus pies para juntar defensores y resolver con un engache para su pierna izquierda que se tradujo en un tremendo disparo imposible de contener.

Lionel Messi volvió al gol en Inter Miami con una tremenda definición

Este es el decimotercer tanto para Messi con la camiseta de la escuadra de Florida en la presente temporada, en la cual dijo presente en diecisiete juegos, y el tercero tras su ilustre participación en el Mundial 2026, al marcarle un doblete a Atlético San Luis por Leagues Cup.

Lionel Messi Inter Miami titular gol
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