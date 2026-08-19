Un joven entrerriano inmortalizó a Lionel Messi con un mural en Chajarí.

Javier Dalprá (Rebada.arte en instagram), artista plástico de Villa del Rosario, retrató la figura de Lionel Messi besando la Copa del Mundo, las tres estrellas y las Islas Malvinas.

Una pared que pasaba completamente desapercibida sobre la calle Champagnat, justo frente a las vías del ferrocarril en la ciudad de Chajarí, hoy obliga a vecinos, conductores y turistas a detener su marcha. Allí, imponente, hiperrealista y con la mirada fija, descansa la figura de Lionel Messi besando la Copa del Mundo. El responsable de esta transformación urbana es Javier Dalprá, un joven artista plástico nacido en Villa del Rosario y criado en Chajarí, que decidió homenajear al capitán de la Selección Argentina y, de paso, regalarle a su ciudad adoptiva una postal imborrable.

En un mano a mano con UNO , el muralista ( Rebada.arte en instagram) repasó su particular historia: desde el duro choque cultural de abandonar la tranquilidad del interior entrerriano para instalarse a estudiar en la furia de Buenos Aires, hasta el encierro pandémico que lo empujó a cambiar los pesados tableros de arquitectura por la magia de los pinceles.

Refugio en las raíces

Como ocurre con gran parte de los jóvenes de la provincia, el salto a la inmensidad de la Capital Federal no fue para nada sencillo. El plan original de Jaru era estricto: estudiar Arquitectura en la UBA, recibirse en tiempo récord y volver a Entre Ríos. “El choque fue tremendo”, confiesa. “Pasé de una tranquilidad que tenía naturalizada al despelote total. Me volvía loco el ruido, vivir sobre una avenida con semáforo, todo el tiempo bocinas y sirenas. En un día veía la cantidad de gente que allá en Chajarí veía en semanas. Al principio fue muy abrumador”.

Para sobrellevar esa vorágine y no perder su eje, se aferró a la costumbre más litoraleña de todas. “Me llevé el mate. Allá en mi familia era un acto más social, de encuentro al final del día. Pero desde que me vine a Buenos Aires se intensificó al extremo, es todo el tiempo. La cantidad de litros de mate que debo tomar por día supera ampliamente a la de agua”, relata entre risas.

El click en medio del covid

Llevaba la carrera al día hasta que irrumpió la pandemia. El regreso a Entre Ríos y el aislamiento preventivo de 15 días en su habitación marcaron un punto de inflexión definitivo en su vida. Frustrado por la cursada virtual, decidió enfrentar un miedo postergado: la pintura.

“Estaba entre dibujar un fantasmita del Pac-Man en la pared de mi pieza o ‘La creación de Adán’ de Miguel Ángel. Elegí a Miguel Ángel pensando que, en el peor de los casos, lo tapaba”, recuerda. El resultado fue un éxito. Lo publicó en sus redes, luego retrató a sus perros y, ante los pedidos que empezaron a llegar, comprendió que el arte podía ser su verdadera profesión. Decidió dejar Arquitectura y anotarse en Artes Visuales.

De regreso en Buenos Aires, mientras trabajaba en el rubro gastronómico (lo que le permitió descubrir y enamorarse de la movida nocturna porteña) el destino hizo su jugada. Al salir de su trabajo, vio a una chica pintando un mural en la calle. Intrigado por la escala, se acercó, le mostró las fotos de sus cuadros y ella lo invitó a sumarse a un proyecto. “Con ella trabajé un año y medio de lunes a sábado. Fue quien me enseñó a pasar mis proyectos a gran escala antes de mandarme solo”, explica.

Museo a cielo abierto

El desembarco de la figura del capitán albiceleste en Chajarí no fue obra de la casualidad, sino producto de un gran pico de exposición. “Lo de pintar a Messi surgió casi inmediatamente después de un evento en el que pinté a Duki. Eso me dio mucho alcance y traté de aprovecharlo para avanzar con nuevos proyectos”, reconoció Jaru.

Tras organizar su primera exposición individual en la ciudad, desde el área de Deportes le ofrecieron la gran pared de calle Champagnat. El diseño de Messi lo tenía guardado en carpeta tras un proyecto que no se había concretado frente a la Bombonera, en La Boca.

“Fue el retrato más grande que hice hasta ahora, superando a un Maradona de cuatro metros y medio que había pintado. El desafío no era solo que quede bien, sino hacerlo en pocos días porque tenía que volver a cursar, y el clima con la lluvia y la humedad no acompañaba”, detalla Jaru.

Sin embargo, el esfuerzo valió la pena y la calle habló por sí sola. “La recepción fue buenísima. Darle una nueva vida a muros que hasta ese momento cumplían solo una función estructural es hermoso. Pasaban nenitos re contentos, me hablaban y hasta me regalaban galletitas. Plantear un nuevo recorrido en un área que comúnmente no es tan circulada está buenísimo”, asegura el artista, quien sueña con replicar en Chajarí modelos internacionales de ciudades convertidas en museos a cielo abierto, como Wynwood en Miami o los pequeños pueblos de Italia.

Mientras guarda la ilusión de que alguna foto viral llegue al teléfono del propio Lionel Messi (“con que lo pase en algún momento y piense ‘che, lindo’, ya sería una satisfacción”), Jaru busca conectar su arte con el semillero entrerriano.

Un joven entrerriano inmortalizó a Lionel Messi con un mural en Chajarí

Para cerrar, fue consultado sobre a qué deportistas locales le gustaría homenajear en las calles de la provincia y su respuesta refleja un profundo sentido de pertenencia: “Me encantaría retratar a los futbolistas locales que salieron de la zona y llegaron a Primera. A Junior Mendieta, Nico Reniero, Jona López, Fernando Zampedri o Facundo Roncaglia. Pintarlos en sus clubes de origen me parece que es una forma inmejorable de conectar con el gurí que está en la misma búsqueda y decirle que sí, que si se quiere, se puede llegar”.